Die Catwalks haben die Modewelt aufgerüttelt und einige Neuigkeiten gebracht, die in der nächsten Saison mit Volldampf kommen könnten. Und die Herrenmode wird nicht ausgelassen.

Die Saison der Herrenmode, die die neuesten Trends brachte, hat bereits eine Warnung hinterlassen: Standards werden zunehmend gebrochen. Die neuen Kollektionen haben eine freiere, fließendere und mit Mustern durchbrochene Mode hervorgehoben. Zur Schau gestellte Körper, auffällige Drucke, Kreativität, leichte Stoffe, unglaubliche Accessoires, leuchtende Farben und neue Modelle.

Die Natur als Inspiration

Drucke sind immer ein Klassiker in der Herrenmode, aber die Trends für die nächste Saison deuten stark auf Naturreferenzen hin. Laub, Blumen und Tiere in auffälligen Prints sind ein sicherer Tipp bei der Wahl Ihres bedruckten Hemdes.

Streifen sind immer noch in Mode, aber in dieser Saison werden sie in schlichteren und eleganteren Looks eingesetzt. Eine gute Wahl, auch um die Silhouette zu verlängern.

Monochrome Looks

Monochrome Looks dominierten die Laufstegshows einiger der Top-Marken der Modebranche. Von gewagter Kleidung mit Variationen in Schattierungen derselben Farbe oder bedruckten Hemden mit Rüschenstreifen bis hin zu klassischem Schwarz und Weiß - monochrome Looks sind superschick und eine der großen Wetten für die neueste Herrenmode.

Militärischer Druck

Der Militärdruck ist ein regelmäßiger Bestandteil der Modewochen. Dieser Trend ist sehr vielseitig und perfekt für den Alltag. Militärische Prints können mit größeren Jacken, Jogginghosen oder sogar Jumpsuits getragen werden.

© Fxquadro - Adobe Stock ×

Außerdem passen die neutralen Töne, vor allem Khaki, die für militärische Drucke charakteristisch sind, auch sehr gut zu gewagteren Looks, die das traditionelle Grün und Khaki mit Farben wie Weiß, Kobalt und sogar Rot kombinieren.

Bedruckte Schals

Schon immer im Männerlook zu sehen, meist in der Tasche des Blazers, werden sie jetzt auch um den Hals getragen. Ja, das ist keine Neuheit, in der Vergangenheit gehörten sie zum Kleiderschrank und jetzt werden sie es wieder tun. Entscheiden Sie sich für tropische Drucke, Blumen und sonnige Farben für die heißesten Tage. Gibt es jemanden, der diesen Trend bereits trägt?

Sportwagen-Uhren

Die Jacob & Co. Bugatti Uhren sind den Motorzylindern eines Supersportwagens nachempfunden, mit beweglichen Teilen und einem mit Edelsteinen besetzten Gehäuse - purer Luxus zum Tragen oder Verschenken.

Das berühmteste Modell mit blauem Saphirglas ist die neueste Kreation des amerikanischen Uhrenherstellers Jacob & Co. in Zusammenarbeit mit dem Supersportwagenhersteller Bugatti. Inspiriert von dem ganz besonderen Chiron, ist die neue Uhr der Marke eine Hommage an das Auto, das als erstes Serienfahrzeug 300 Meilen pro Stunde (482 km/h) überschritt. Das einzigartige Stück hat einen Preis von 1,3 Millionen Euro.

Das wunderschön handgefertigte Modell verfügt über eine funktionierende Nachbildung des W16-Motors mit vier Turboladern in einer überschwänglichen mechanischen Übung: Das Herzstück umfasst 16 Minikolben, die sich genau wie ein herkömmlicher Motor bewegen - allein dieser Mechanismus besteht aus 578 winzigen Komponenten.

Die Leichtigkeit von Leinen, ideal für den Sommer

Im Sommer geht es nicht nur um Urlaub und Pools. Für diejenigen, die einen Büro-Look beibehalten müssen, sich aber nicht den Trends entziehen wollen, ist es eine ausgezeichnete Wahl, in Leinenstücke zu investieren.

Bei den hohen Temperaturen kann es schwierig sein, ein formelles Outfit beizubehalten und die Wahl des Stoffes macht einen großen Unterschied! In diesem Fall bringt Leinen die Frische, die diese Saison verlangt und sorgt für elegante und frische Stücke.

© Maria Lysenko - Unsplash ×

Außerdem ist Leinen ein äußerst vielseitiger Stoff und für diejenigen, die gerne modisch sind, aber einen eher konservativen Stil haben, ist es ebenfalls eine sichere Wahl, auf Hemden und Shorts aus diesem Stoff zu setzen.

Dicke Halsketten

Kühne Accessoires sind immer ein großer Gewinn bei der Zusammenstellung von Looks und dicke Halsketten sind ein tolles Highlight. Sie haben die Funktion, einfache, schlichte und monochromatische Looks aufzuwerten. Ein wichtiges Detail: Sie können einzeln oder in Kombination mit anderen Halsketten getragen werden. Und es lohnt sich auch, über einen Mix nachzudenken, der für noch mehr Stil sorgen kann.

70er-Jahre Revival

Sowohl in der Damen- als auch in der Herrenmode gibt es einen zunehmenden Trend, Elemente der Mode der 1970er-Jahre in die aktuelle Garderobe zu integrieren, insbesondere im Streetstyle.

Auf den Catwalks dominierte die reiche Farbpalette des Jahrzehnts, insbesondere Farben wie Wein, Braun und Bernsteinorange, die Laufstege der Welt. In der Herrenmode sind weite Stücke in dunklen Tönen oder Kleidung mit kühneren Texturen wie Wildleder und Samt eine der Wetten für die kommenden Saisons.

Kurze Shorts

Erinnern Sie sich daran, wie wir über das Aufbrechen von Grenzen und eine größere Auswahl gesprochen haben? Nun, die Mini-Shorts werden in dieser Saison die Kleiderschränke der Männer erobern.

Ob mit verschiedenen Schnitten, farbenfrohen und lustigen Prints oder Jeans, wichtig ist, dass Sie sich für eine kurze Hose entscheiden, die - gut - über die Knie reicht. Und wenn Sie bei diesem Trend aufs Ganze gehen wollen, ist das Highlight eine Leder Shorts. Modemacher wie Prada haben das Teil sogar zum Hauptdarsteller der letzten Modeschauen gemacht.

Natur- oder Off-White-Töne

Ein weiterer Trend, der sich in diesem Jahr auf den Laufstegen durchgesetzt hat, sind die Looks, die auf Erdtöne wie Beige, staubiges Bernstein und Hellbraun setzen. Diese Töne passen gut zu formelleren Kleidungsstücken wie Anzügen und Blazern und sorgen für einen eleganten und dennoch lässigen Look. Wenn Sie farbige Details hinzufügen, verleihen Sie Ihrem Outfit einen besonderen Touch.

© Icons8 Team-Unsplash ×

Weiß von Kopf bis Fuß zu tragen ist auch bei Männern immer beliebter geworden und wird vermutlich ein starker Streetstyle-Trend für 2023 sein. Ganz in Weiß gehaltene Looks sind relativ einfach und lassen sich ganz leicht in den Alltag integrieren. Die Kombination einer hellen Hose mit einem weißen Herren-T-Shirt sorgt bereits für einen super stylischen Look. Um den Look weiter aufzuwerten, ist eine Sonnenbrille eine tolle Option, um das Weiß noch mehr zu betonen.

Schlaghosen

Schlaghosen sind im nächsten Jahr stark im Kommen. Sie erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, besonders seit dem letzten Jahr. Schlaghosen sind nicht nur leicht und bequem, sondern verleihen dem Look auch einen modernen Retro-Look. Neben Jeans lassen sich mit schwarzen Hosen und Hosen mit Karomuster sehr interessante Looks zusammenstellen.

All Jeans

Unbestreitbar klassisch, zeitlos und demokratisch. Jeans, passend zu allen Anlässen und Jahreszeiten, und wieder einmal ist unsere Lieblingskombination eines der großen Highlights der Saison: All Jeans.

Ja, der Y2k Vibe wird auch in der nächsten Saison anhalten und der All Denim-Look garantiert sehr lässige, moderne und starke Kombinationen. Destroyed-Jeans mit breiteren Schnitten werden ebenfalls angesagt sein und für ein sehr cooles Outfit sorgen.