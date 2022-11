Zeit spielt bei Saboteuer eine bedeutende Rolle - was könnte dafür ein besseres Symbol sein als Uhren, die die Zeit einfangen und darstellen, einordnen und interpretieren?

Saboteur-Designs sind zeitlos und sollen von Generation zu Generation weitergegeben werden. Die Uhren sind Erbstücke für die Zukunft gedacht, zeitlos in ihrem Design, hochmodern in ihrer Technologie.

Für alle Saboteure

Letztere entsteht durch automatische Bewegung im Uhrwerk, das nach Schweizer Expertise erdacht und gefertigt wurde. Derzeit gibt es zwei Uhren-Designs von Saboteur: Ein „Sacra"-Modell und ein „Elemental"-Modell, wobei beide wiederum in verschiedensten Ausführungen gefertigt wurden, je nach persönlich individueller Stilvorliebe, für alle Saboteure gedacht.

Einzigartige Designs

Während das Ziffernblatt der „Sacra"-Uhr mit einem sakral geometrischen Zusammenspiel von Stäben ästhetisch arbeitet, zeigt das des „Elemental"-Modells transparent das kunstvolle Uhrwerk. Was um das Zifferblatt, den Kern der Uhr, herum passiert, dafür gibt es wiederum viele verschiedene Varianten. Die Armbänder der Uhren sind in Stahl, aber auch in Leder oder Kautschuk erhältlich. Im Design der Uhrengehäuse wiederum sind runde Diamanten keine Seltenheit.

Modern minimalistisch oder mystisch spirituell

Genau wie die „Sacra"- und „Elemental"-Kollektionen sind auch die Uhren im Design entweder modern minimalistisch oder mystisch spirituell, vereint in einer klaren Formensprache. Die Grundlage dieses perfektionierten Designs ist die überragende Qualität der Uhren, die in der Schweiz produziert werden, denn nirgendwo sonst wird Zeit so kunstvoll in Szene gesetzt wie dort.

Für Jetzt und Immer

Zeit steht nie still - das Gleiche gilt für Saboteur. Saboteur-Uhren sind für das Jetzt genauso wie für eine unbekannte Zukunft, für das große „Für immer". Weil das Weitergeben bedeutungsvoller Objekte nicht nur ein Ritus ist, sondern auch ein bewusster Umgang mit dem Leben und seiner Ewigkeit. Saboteure sollten Saboteur dafür nicht jetzt danken, sondern in dem fernen Morgen.

Über Saboteur

Was als Spiel mit dem Familiennamen begann, wurde zu einer neuen Marke, einem neuen Lebensstil und einer Kollektion, geprägt von Spiritualität und der Vereinigung aus Mystik und Geometrie. Saboteur wurde von Thomas Sabo und seinem Sohn Santiago Sabo gegründet. Die Künstlerin und Frau von Thomas Sabo, Rita Sabo, begleitet den kreativen Prozess und das Design der „Sacra“-Linie.