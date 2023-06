Die neuen Hochriegl Mix-Drinks

Spritzige Neuzugänge bei Hochriegl: Rosie, Betty und Hugo heißen die drei neuen „Persönlichkeiten“ der Wiener Sektmarke. Die fruchtigen Spritz-Drinks in verschiedenen Geschmacksrichtungen sind sowohl in der Flasche als auch für unterwegs in der Dose erhältlich!

Passend zur warmen Jahreszeit verlost Hochriegl 3x Packages inkl. 1 Kühltasche, je 4 Dosen Hugo und Betty sowie 1 Strandtuch!

Rosie, Betty und Hugo freuen sich auf ein prickelndes Kennenlernen

Die Produkte der absatzstärksten österreichischen Sektmarke gelten als stets charmante Begleiter für verschiedene Anlässe, egal ob in den eigenen vier Wänden, bei einem romantischen Picknick oder auf einer geselligen Party. Mit den neukreierten Wine-Spritz-Varianten, die die klingenden Namen Rosie, Betty und Hugo tragen, setzt Hochriegl diesen Anspruch fort und stellt drei unvergleichlich fruchtig-spritzige Varianten vor:

Rosie: Lebensfreude in Rosé

Rosie wendet sich an alle Rosé-Liebhaber:innen. Mit fruchtiger Frische nach weißem Pfirsich und dezenter Rosmarin-Note hebt sich Rosie geschmacklich deutlich von anderen Frizzante-Variationen ab. Der prickelnde Rosé-Wine-Spritz bezaubert außerdem mit seiner zart-rosa Farbe. Rosies sanftes Sprudeln eignet sich perfekt, um einen gemütlichen Sommertag prickelnd ausklingen zu lassen.

Betty: Bittersüßes Prickeln

Bitter und trotzdem fruchtig süß: Diese einzigartige Komposition zeichnet Betty aus. Durch die feine Orangen-Note entsteht ein dezent herber Geschmack, der in Verbindung mit der fruchtigen Süße und dem leichten Prickeln des Schaumweins wahre Geschmacks-Hochgefühle entfacht. Das feine Orange erinnert an malerische Sonnenuntergänge an lauen Frühlings- und Sommerabenden. Am Gaumen ist Betty frisch, mit einem angenehmen Hauch von Zitrusschale.

Hugo: Spritzig fruchtiger Genuss

Die beliebte Kombination aus aromatischen Holunderblüten, erfrischender Minze und jeder Menge Spritz bereitet Fans des gleichnamigen Sommerdrinks schon seit Jahren prickelnde Freude. Hugo enthüllt einen intensiven Duft von Holunderblüte, natürlich und zart. Die Balance im Mund ist subtil zwischen Süße und origineller Frische und lädt sowohl in der Glasflasche als auch in der Dose jederzeit zum Nachschenken ein.

Rosie, Betty und Hugo sind in der 0,75l-Glasflasche im ausgesuchten Lebensmitteleinzelhandel (u.a. Billa Plus, Billa) zu einem UVP von € 4,99 erhältlich. Betty und Hugo sind zudem in der 250 ml-Dose zu einem UVP von € 2,49 erhältlich.

Über Hochriegl

Hochriegl Sektkellerei – Wiener Tradition seit 1890. Die Marke Hochriegl feierte 2020 ihr 130-jähriges Jubiläum und steht als Begleiter für die verschiedensten Anlässe des Lebens seit jeher für Genuss und Lebensfreude.