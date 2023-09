Die neuen Breitling Navitimer 36 und 32 sind die perfekten Begleiter

Breitling präsentiert die ikonische Uhr in zwei neuen, zarten Grössen, ausgestattet mit schimmernden Perlmuttzifferblättern, rückverfolgbarem 18-karätigem Rotgold und verantwortungsbewussten Labor-Diamanten.

Die Navitimer ist eine der bekanntesten Uhren, die je hergestellt wurden. Bei Sammlern steht sie als eine der grossartigsten Uhren aller Zeiten auf den Sammlerlisten. Was 1952 als Instrument für Piloten begann, hat inzwischen eine tiefe Bedeutung für alle, die dieser Zeitmesser auf ihrer persönlichen Reise begleitet.

Jetzt stellt Breitling zwei neue Ergänzungen der Navitimer Kollektion in den neuen Grössen 36 und 32 mm vor – für alle, die das Aussehen und das Tragegefühl einer Uhr mit kleinerem Durchmesser lieben.

Doch diese Blickfänger haben so viel mehr zu bieten als nur ihre neue, filigranere Gehäusegrösse. Pastelltöne, Perlmutt und rückverfolgbare Rohstoffe verbinden sich mit der markanten Perlenlünette der Navitimer, um den Zeitmessern einen schmuckähnlichen Charakter zu verleihen.

Dadurch erhält die legendäre Navigationsuhr eine vielseitige Eleganz, die ihre Trägerinnen und Träger auf jede Reise begleitet.

In der Kampagne für die Navitimer 36 und 32 steht die oscarprämierte Schauspielerin Charlize Theron im Mittelpunkt, die ihren persönlichen Weg von Südafrika bis zur internationalen Top-Liga der Schauspielerei mit uns teilt.

Charlizes «NAVITIMER – FOR THE JOURNEY»-Kampagne ist Teil einer Serie von persönlichen Geschichten, welche die Markenbotschafterinnen und -botschafter von Breitling in ihren eigenen Worten erzählen.

Video zum Thema: Breitling Navitimer mit CharlizeTheron

«Man kann jemanden auf der anderen Seite eines Raumes sehen und erkennen, dass diese Person eine Navitimer trägt. Sie hat einfach einen enormen Wiedererkennungswert», erläutert Breitling-CEO Georges Kern.

«Charlize Theron repräsentiert diese Linie auf eine ganz wunderbare Art und Weise, denn auch sie ist eine Ikone, die auf der ganzen Welt für ihre Stärke, ihre Schönheit, ihr Talent und ihren kraftvollen individuellen Lebensweg bekannt ist.»