Der Launch einer ganz neuartigen Kollektion steht an: Der österreichische Brillenhersteller ANDY WOLF und der deutsche Handstrick-Spezialist LANA GROSSA begeistern mit einer gemeinsamen Kollektion. Die Kollektion beinhaltet 6 limitierte Brillen und ein DIY-Strick-Set.

Der Reinerlös wird an das steirische Kinderhospiz Sterntalerhof gespendet.

Reinerlös wird gespendet

Qualitativ hochwertige Produkte, die nachhaltig in Europa produziert werden findet man sowohl beim unabhängigen Brillenlabel ANDY WOLF und beim deutschen Handstrick-Spezialist LANA GROSSA. Diese Verbindung sorgt für gute Zusammenarbeit, die jetzt für die neue Kollektion genutzt wurde. Soziale Verantwortung spielt für beide Marken eine große Rolle. Der Reinerlös jeden verkauften Stricksets wird an den gemeinnützigen Verein des Kinderhospiz Sterntalerhof gespendet.

Ringel bei Brillen und Wolle

‚Ringel, Ringel und noch mehr Ringel‘ – so lauten das Konzept und die Inspiration für ANDY WOLF x LANA GROSSA. Jede der sechs Brillenfassungen hat einen Innenring und einen Farbtupfer, was für einen frischen Look sorgt. Auch im Garn „Cool Wool“ setzt sich das ‚Ringel‘-Motto fort. Aus dem 8-teiligen DIY-Wollset entstehen entweder ein Mütze-Schal-Ensemble, ein Balaklava, ein Brillenetui oder ein Brillenband. Natürlich sind Stricknadel, Häkelnadel und Strickliesel im Set enthalten. So kann ganz schnell losgestrickt oder losgehäkelt werden.

Ab November sind die Brillenfassungen bei ausgewählten Fachoptiker:innen weltweit erhältlich. Ebenfalls ab November ist das DIY-Strick Set (mit 8 Wollknäuel, Strick- und Häkelnadeln, einer Strickliesel und passenden Anleitungen) im Onlineshop www.andy-wolf-store.com sowie über ausgewählte LANA GROSSA Fachhändler erhältlich. Das Set kostet 80,00 €.