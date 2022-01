Das Altern der Haut ist unvermeidbar und dennoch mag keiner die kleinen Anzeichen des Alters bei sich selbst sehen.

Mit der richtigen Pflegeroutinen und den passenden Produkten kann der Hautalterung allerdings effektiv entgegen gewirkt werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Wirkstoff CBD, der der Hautalterung effektiv entgegen wirken kann.

Wie kommt es zur Hautalterung?

Die Hautalterung lässt sich im Laufe der Jahre nicht vermeiden. Durch Stress, UV- Strahlen, eine ungesunde Ernährung, Gewichtsschwankungen, Gene und hormonelle Veränderungen kann der Prozess sogar noch beschleunigt werden. Es muss also eine richtige Pflegeroutine her, um die Elastizität, Kollagene und Feuchtigkeit so lange wie möglich zu erhalten.

© Getty Images ×

Was sind CBD und Hanföl?

CBD, die Abkürzung für Cannabidiol, ist ein Extrakt der Hanfpflanze und zählt zu den Cannabinoiden. Anders als THC hat CBD allerdings keine berauschende Wirkung – heißt also die Einnahme von CBD führt nicht zu dem berüchtigten "high"- Effekt! In der Gesundheits- und Beautybranche ist CBD der neue Geheimtipp. Neben angstlindernder, antidepressiver und krampflösender Wirkung, hemmt CBD auch Entzündungen, wirkt schmerzlindernd und verbessert das allgemeine Wohlbefinden. Und auch in der Kosmetik sind CBD und Hanföl echte Wunderwaffen: Die Pflanzenwirkstoffe pflegen unsere Haut nachhaltig und wirken dem Alterungsprozess effektiv entgegen.

Hanföl wird aus den Samen der Hanfpflanze gewonnen, wobei vor der Weiterverarbeitung und Verwendung das THC extrahiert wird. Besonders wirksam ist Hanföl wegen seines hohen Anteils an ungesättigten Fettsäuren. Das Verhältnis der essenziellen Fettsäuren Linolsäure und Alpha- Linolensäure ist dabei fast ident mit dem Fettsäuremuster unserer Haut.

Wie hilft CBD gegen den Alterungsprozess der Haut?

CBD hat entzündungshemmende, hautpflegende und hautschützende Eigenschaften. Als starkes Antioxidans wirkt das Extrakt gegen:

Fältchen

Altersflecken

lichtbedingte Hautschäden

Unreinheiten durch die Menopause.

Die CBD Substanzen dringen dabei tief in die Hautstruktur ein und beeinflussen die Zellregulation und Regeneration. Gleichzeitig wirkt CBD auch von innen heraus: der Wirkstoff mindert Stress und wirkt gegen Schlafmangel, was der Alterung unserer Haut zu Gute kommt.

© Getty Images ×

Die neue Pflegeserie von Skin Royal

Die neue Pflegeserie von Skin Royal hat sich diese Vorteile von CBD zu Nutzen gemacht und eine Tages- und Nachtcreme, ein Serum und eine Eye Cream mit dem pflanzlichen Wirkstoff entwickelt. Zur Gewinnung des CBD wurde dabei erstmals eine Niederdruckextraktion angewandt, was die Besonderheit der Produkte ausmacht. Bei dem Verfahren werden keine Moleküle umgebaut oder Lösungsmittel zurückgewonnen, sodass das CBD unverändert bleibt und seine Wirkung vollends entfalten kann.

Alle Produkte der Skin Royal Reihe bestehen aus einem Mix aus CBD, Hyaluronsäure und Sheabutter, regenerieren mit neuster Anti- Aging- Technologie und glätten die Haut.

Sie sind frei von Silikonen, Mineralölen, Parabenen und Paraffinen, werden tierversuchsfrei hergestellt und versorgen die Haut mit intensiver Feuchtigkeit. Alle Produkte sind exklusiv bei dm erhältlich.

Das Altern gehört zum Leben dazu und hinterlässt auch auf unserer Haut seine Spuren. Intensive Pflegeprodukte, unter anderem mit CBD, hemmen allerdings den Alterungsprozess und wirken kleinen Fältchen oder Altersflecken entgegen.