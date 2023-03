Jetzt neu: Kaviarkosmetik muss nicht teuer sein! Best of Caviar Day and Night Cream und das Skin-Booster-Serum: aufpolsternd, zellregenerierend und tiefenwirksam!

REVOLUTIONÄRE WIRKSTOFFE

Erstmalig wurde ein hochwertiger Kaviarextrakt mit innovativen, neuen Wirkstoffen wie Kalpariane, Solastemis und spezieller Hyaluronsäure kombiniert und sorgt für nachweisliche, unglaubliche Ergebnisse! Selbstverständlich sind alle Produkte von Best of Caviar frei von Silikonen, Paraffinen, Mineralölen und Parabenen. Als Tierschützer lehnen wir natürlich auch Tierversuche in der Kosmetik vehement ab!

Best of Caviar-Luxuskosmetik aus den Tiefen des Meeres

Von 130 befragten Frauen, die Best of Caviar über vier Monate getestet haben, sagen …*

… 96,1 %, das Gesamtergebnis ist sehr positiv;



… 73,2 %, die Erwartung an Best of Caviar hat sich mehr als erfüllt;



… 56,2 %, das Aussehen der Haut ist frischer;



… 44,6 %, die Faltentiefe hat sich verringert;



… 60,8 %, das Hautgefühl ist besser;



… 75,3 %, sie haben bereits ein Kosmetikprodukt mit Kaviar verwendet und finden Best of Caviar besser und effizienter.

* Die Auswertung der Fragebogen von 130 Damen zwischen 27 und 60 Jahren hat das renommierte Marktforschungsinstitut BMM aus Graz übernommen.

"Ich habe in meinem Studio alle teuren Kaviarkosmetika angeboten und bin jetzt von Best of Caviar begeistert! Ich empfehle allen Frauen, die gegen die Zeichen der Zeit etwas unternehmen wollen, die neue Best of Caviar-Serie, denn es zeigt sich: Luxuskosmetik mit Kaviarextrakt muss nicht teuer sein!"

BEATE BRANDSTÄTTER



KOSMETIKERIN