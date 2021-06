Die limitierte Kollektion des österreichischen YouTubers MaxaMillion

Der Österreicher Maximilian Weißenböck aka. MaxaMillion sorgt derzeit mit seinem außergewöhnlichen Modelabel MAM für Aufmerksamkeit. Seine Kollektion Capsule Collections, erscheint vier Mal pro Jahr, an einem bestimmten Tag, immer um 19h und ist innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Dies hat der erfolgreiche YouTuber nicht nur seinen 188K Followern zu verdanken. Seine Kreationen zeichnen sich jedes Mal durch ein individuelles Kreativkonzept aus und überzeugen vor allem durch hohe Qualität und Tragekomfort.

Nachhaltige und limitierte Produktion

Jedes Kleidungsstück ist Teil einer Geschichte, interpretiert einen aktuellen Aspekt unserer Zeit und betrachtet zum Teil sehr kritisch gesellschaftliche Normen und Konstrukte. Die Nachfrage ist höher als das Angebot, um Überproduktionen zu vermeiden und die Designerstücke noch begehrlicher zu machen.

Produziert wird nachhaltig in limitierter Stückzahl in Portugal, in denselben Häusern wie Balenciaga, Jacquemus & Balmain. Dabei bleiben seine Produkte aber erschwinglich. Ein Hoodie kostet zum Beispiel um die 150€.

© MAM VIENNA ×

Die Träger*innen der Kleidungsstücke werden mehr als leere Leinwand gesehen, die durch ihre individuelle Beschaffenheit das Kunstwerk in einem anderen Licht präsentieren.

Die neue Kollektion TABULA RASA

Tabula Rasa - so der Titel der neuen Kollektion, startet online am 25.06.2021 um 19h über mamvienna.com Aber Achtung, die limitierten Teile sind meist in wenigen Stunden ausverkauft!

AUFGEPASST: oe24 hat ein spezielles EARLY BIRD OFFER für dich parat. Mit dem Code "oe24" kannst du bereits ab 18:30 Uhr über mamvienna.at shoppen, um dein Lieblingsteil zu erbeuten!

Diashow: TABULA RASA die neue MAM VIENNA Collection 1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8 © MAM VIENNA_TABULA RASA © MAM VIENNA_TABULA RASA © MAM VIENNA_TABULA RASA © MAM VIENNA_TABULA RASA © MAM VIENNA_TABULA RASA © MAM VIENNA_TABULA RASA © MAM VIENNA_TABULA RASA © MAM VIENNA_TABULA RASA

Die Fans erwartet diesmal ein puristischer Drop bestehend aus einer Short, einem T-Shirt, einem Hoodie und einem Zip Hoodie in 2 Farben, unisex geschnitten. Die T-Shirts und Hoodies können auch "inside out" getragen werden, wobei dabei ein Ton in Ton Logo-Aufdruck als Detail zum Vorschein kommt.

Mehr auf mamvienna.com