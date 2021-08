× Die Lieblings- Bikinis der Stars

Mit welchen Modellen Sie in diesem Sommer richtig liegen – lassen Sie sich inspirieren.

Beach-Vibes. Ob Sylvie Meis aus Capri oder Kylie Jenner aus Los Angeles: Die Stars lassen es sich im Urlaub gut gehen und versorgen ihre Follower auf Instagram täglich mit heißen Bildern. Wir haben uns im Social Web umgesehen und nehmen die Bikini-Trends der Promi-Damen unter die Lupe!





© Instagram ×

. Farblich darf es in diesem Sommer so richtig knallen! Neon ist auch am Strand der Hit!

© Instagram ×

Auffällig, wild und gewagt – Animal Prints sind auch am Strand der absolute Trend desJahres.

© Instagram ×

. Falsch rum? Nein! Das Unterbrustband wird nicht im Rücken gebunden, sondern imNacken!

© Instagram ×

. Bikinis und Badeanzüge aus Gold- und Metallic-Stoffen rufen vor allem eines hervor: Glamour!

© Instagram/oe24 ×

. Die Häkel-Bikinis aus den 70er-Jahren melden sich zurück! Farblich ist dabei alles erlaubt!