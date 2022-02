Wir verabschieden uns von Fastfashion, produziert in Fernost und stellen die Wiener Schmuckmarke Maschalina vor.

Seit 2012 hat es sich Gründerin Mascha Lina Borodin zur Aufgabe gemacht, leistbaren Luxus für Jedermann bzw. Jederfrau zu kreieren.

Inzwischen sind die Stücke auch zum Hingucker auf Hochzeiten geworden. “Dass Bräute Schmuck von Maschalina für ihren Hochzeitstag wählen ist eine große Ehre”, so die Designerin. Besonders beliebt sind die federleichten Statement-Ohrringe, die zu 100% in Österreich gefertigt werden.

Von Beginn an ist eine lokale Produktion ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur von Maschalina. Produziert wird in sozialen Einrichtungen in Wien. Die Projekte geben vor allem Menschen mit psychischen Herausforderungen eine schöne Arbeit in einem koordinierten und sicheren Umfeld. Für Borodin gehen dabei Qualität und Design Hand in Hand.

Das Highlight in diesem Jahr

Highlight in diesem Jahr wird eine exklusive Schmuck Kollektion für Bräute und Brautjungfern sein. Dazu widmet sich die Designerin ganz dem Thema Hochzeit und kreiert eine romantische Kollektion, die Mitte April exklusiv erscheinen wird.

© MASCHALINA July´s Wedding © MASCHALINA July´s Wedding © MASCHALINA Eternal Elegance © MASCHALINA Santa Monica © MASCHALINA Lisa Jungmann Fotos © MASCHALINA Drops of Winter © MASCHALINA HR Braut © MASCHALINA Champagne Lagoon © MASCHALINA Simple Pearl Set WHITE ROSE PEARL WHITE BEACH BRIDAL RING ROSE 2 © MASCHALINA Lightblue Starshine © MASCHALINA HR Braut © MASCHALINA Other Weddings © MASCHALINA Other Weddings

Materialien wie Edelsteine, Swarovski Glas und Süßwasserperlen werden in feiner Handarbeit zu Ohrringen gefertigt werden.

Wer nicht bis April warten möchte kann bereits empfohlene Schmuckstücke in Weiß und Creme-Tönen auf https://maschalina.com/collections/wedding entdecken.

Über die Designerin

Im Alter von 20 Jahren gründet die gebürtige Salzburgerin Mascha Lina Borodin das einzigartige Schmucklabel MASCHALINA. Was mit persönlichen Anfertigungen für Freund:innen und Bekannte beginnt, entwickelt sich innerhalb kurzer Zeit zu einer international gefragten Marke. Die Produktion der handgemachten Schmuckstücke findet von Anfang an in sozialen Produktionswerkstätten in Österreich statt.

2014 wird Mascha Lina Borodin für eine Zusammenarbeit mit Chanel unter der kreativen Leitung Karl Lagerfelds akquiriert. Im Rahmen der Chanel Métiers d'Art Fashion Show organisiert sie die Backstage-Abläufe und koordiniert die Fotoshootings der Kollektion für Vogue im Schloß Leopoldskron, in Salzburg.

2015 folgen Erfahrungen in den Bereichen Casting und Fashionshow auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin und der MQ Vienna Fashion Week.

Kurze Zeit später präsentiert sie ihre Statement Ohrringe aus Swarovski Perlen und Halbedelsteinen auf der Milano Fashion Week.

Die Ausstellung Artistar Jewels by Vogue Accessory präsentiert ihre Designs. Neben 140 weiteren internationalen Schmuckdesigner*innen, werden die MASCHALINA Schmuckstücke auch in einem Buchband veröffentlicht.

Frauen aus Politik und Wirtschaft bis hin zu internationalen Celebrities und Bloggern tragen heute die raffiniert handgemachten MASCHALINA Ohrringe. Auf den Oscars 2019 in Hollywood trägt Anna Ermakova ein eigens für sie kreiertes MASCHALINA Couture Design aus teuren Edelsteinen.