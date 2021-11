Die glamourösen Taschen von INA KENT!

Verleihen Sie ihrem Silvester-Outfit einen glamourösen Touch - egal ob beim Silvester-Dinner im kleineren Kreis der Familie oder einem opulenten Fest. Für einen glänzenden Start ins neue Jahr: Jetzt Taschen und Accessoires von INA KENT holen!

Happy New Bag! Ob Clutch, Underarm- oder praktische Crossbody Bag: Das Sortiment von INA KENT bietet eine große Auswahl an Taschen, die durch tolles Design, eine Vielzahl von Tragemöglichkeiten vereinen. Auch Fans von opulenten Statement-Accessoires kommen auf ihre Kosten: Die vielfältigen Modelle in schimmernder Optik und farbenfrohen Ledern machen einfach Lust auf einen optimistischen und gutgelaunten Start ins neue Jahr.

© INAKENT

Neu im Sortiment:

LIL BUFFY ed.1

Die leichte, verspielte Mini-Beuteltasche LIL BUFFY ed.1 mit der dekorativen Kugelkette begleitet als ideales Party-Accessoire stilsicher durch die Nacht. Raffiniertes Extra: LIL BUFFY ed.1 kann sowohl als Schultertasche, Crossbody Bag als auch Handtasche getragen werden. LIL BUFFY ed.1 ist in zwei verschiedenen Farb- und Ledervarianten erhältlich.

NELL ed.1

Die facettenreiche Utility-Bag NELL ed.1 ist die perfekte Begleiterin für lange Ausgehnächte und legere Abendessen. Mit ihrem perfekten Underarm-Shape, vielen raffinierten Details und dem abnehmbaren, praktischen Mini-Portemonnaie erfüllt sie alles, was das Taschenherz begehrt. Besonders praktisch: NELL ed.1 bietet trotz ihrer kompakten Form Platz für alle Ausgeh-Essentials.

Erhältlich in crackled anthra, black sowie black mit red stitching

© INAKENT

X.MOG ed.1

Coole Mini für die Nacht der Nächte: Die leichtgewichtige Party-Pouch mit praktischer Handgelenksschlaufe wird mithilfe eines langen Riemens oder einer coolen Kugelkette zur Crossbody Bag oder Schultertasche. Erhältlich in sieben verschiedenen Leder- und Farbvarianten.

ORNAMENT ed.1 & ed.2

ORNAMENT ed.1 & ed.2 sind flexible Day-to-night-Taschen, die tagsüber sowie abends einsetzbar sind. Sie überzeugen durch ausgesprochene Leichtigkeit und treffen durch ihren knuffigen Underarm-Shape den aktuellen Zeitgeist. Erhältlich in sieben verschiedenen Leder- und Farbvarianten.

© INAKENT

Schlüsselkette BALL’N’CHAIN

Cooles Extra: Diese Schlüsselkette kann mehr! Das silberne Accessoire BALL’N’CHAIN ed.1 verleiht als alternativer Kettenriemen der Lieblingstasche einen edgy und zugleich mondänen Look. Liebhaber*innen der angesagten 90er Jahre-Mode tragen das Accessoire in Form einer zeitgemäßen Hosenkette.

Na? Interesse geweckt? Mehr erfahren!