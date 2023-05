Weihnachtlicher Geldregen

‚El Gordo‘ – die spanische Weihnachtslotterie – ist die größte Lotterie der Welt. Alle Jahre wieder gibt es riesige Summen zu gewinnen. Dieses Jahr warten insgesamt unglaubliche 2,5 Milliarden Euro auf die Gewinner.

Egal ob in Spanien, dem Rest Europas oder sogar international - die 'El Gordo' Weihnachtslotterie sorgt für viel Freude in der Adventzeit.

Die spanische Lotterie mit weltweiter Beteiligung

In Spanien gilt ‚El Gordo‘ in der Weihnachtszeit als echtes Highlight. Über 90% der Einwohner Spaniens fiebern alljährlich der Ziehung entgegen. Doch die Weihnachtslotterie erfreut sich auch internationaler Begeisterung. Am 22. Dezember, dem Tag der Ermittlung der Gewinnzahlen, hat der Live-Stream im Fernsehen Zuschauerinnen und Zuschauer aus aller Welt. Dank Lottoland zählt die ‚El Gordo‘ Lotterie seit Jahren auch in Österreich zu den Weihnachtstraditionen Vieler.

Milliardengewinne mit großen Gewinnchancen

Bei der ‚El Gordo‘ Weihnachtslotterie gibt es bis zu vier Millionen Euro je Ticket zu gewinnen. Außerdem sind die Gewinnchancen mit 15 % sehr hoch – bereits jedes sechste Los gewinnt. Eine Übereinstimmung der eigenen Losnummer mit einer der 1.794 ‚kleinen‘ Preise sorgt schon für einen Gewinn von bis zu 1.000 Euro. Insgesamt werden dieses Jahr 2,5 Milliarden Euro an Spielerinnen und Spieler übermittelt. Außerdem gibt es über 10.000 Extrapreise zu gewinnen, im Wert von 200 bis 40.000 Euro.

So einfach geht’s

Um an der spanischen Weihnachtslotterie teilzunehmen, muss lediglich eine Tippschein-Nummer mit den eigenen Glückszahlen gewählt werden. Die meisten Spielerinnen und Spieler nehmen mit Zehntellosen (‚Décimos‘) teil. Im Lottoland kann schon ab einem Hundertstellos und somit für wenig Geld gespielt werden. Im Gewinnfall bekommen all jene, die mit einem halben oder ganzen Los mitspielen, mehr Geld aufs Konto überwiesen. Am 22. Dezember 2023 werden die Gewinnzahlen bekanntgegeben – dies wird live im Fernsehen übertragen.

Jetzt auch im Sommer große Gewinne abstauben

‚El Gordo‘ gibt es jedoch nicht nur im Winter! Auch im Sommer kann man bei der ‚El Gordo‘ Sommerlotterie ordentlich Geld machen. Bei dieser werden im Juli insgesamt 120 Millionen Euro an zahlreiche Gewinnerinnen und Gewinner ausgeschüttet. Die Ziehung findet dieses Jahr am 1. Juli statt und wird für Viele garantiert den Sommer mit mehr Geld am Konto versüßen.