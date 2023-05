Die größte Lotterie der Welt

Die spanische Sommerlotterie ‚El Gordo de Verano‘ geht in die nächste Runde. Dieses Jahr warten insgesamt 120 Millionen Euro auf die Gewinnerinnen und Gewinner.

Am 1. Juli startet die ‚El Gordo‘ Sommerlotterie und natürlich kann man dank Lottoland auch in Österreich teilnehmen.

Die Gewinne von ‚El Gordo‘

Wer Besitzer eines ganzen Loses ist, kann in der ersten Gewinnklasse der Sommerlotterie 2 Millionen Euro gewinnen. Im zweiten Preisrang warten 600.000 Euro. In der dritten Gewinnklasse kann man 200.000 Euro gewinnen. In den nächsten beiden Gewinnklassen warten 8.000 Euro und 4.300 Euro, und im 6. Preisrang stehen 1.000 Euro bereit.

So funktioniert die Sommerlotterie

Gespielt wird, indem eine fünfstellige Losnummer zwischen 00000 und 99999 gewählt wird und ausgewählt wird, mit welchem Anteil des Loses gestartet werden will. Die Ziehung findet am 1. Juli 2023 statt. Jedes Los hat 5 Ziffern und wird als Serie mehrmals verkauft. Bei Lottoland kann man die Ziffern frei wählen, im Gegensatz zu Annahmestellen in Spanien, wo nur gewisse Zahlen angeboten werden.

Die Gewinnchancen bei ‚El Gordo‘

Die Chance auf einen Gewinn oder sogar einen Jackpot ist bei der spanischen Sommerlotterie vergleichsweise sehr groß. Die Chance auf einen Jackpot bei ‚El Gordo‘ liegt bei 1 zu 100.000, beim LOTTO 6 aus 45 liegt sie zum Vergleich bei 1 zu 140 Millionen. Gewinne im Gesamtwert von 120 Millionen Euro warten darauf, das Konto von Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu füllen.