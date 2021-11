Weihnachtsgeschenke besorgen, die eigene Wintergarderobe aufbessern oder ein neues Lieblingsteil einkaufen – im November stehen einige Shopping- Tage mit Hammer- Rabatten vor der Tür, die Sie nicht verpassen dürfen!

Ordentlich einkaufen und dabei so richtig sparen: Das sind die Top Shopping- Aktionen im November:

Singles Day

Am 11. November feiern wir den Singles Day. Denn Single- Sein hat doch, vor allem beim Shoppen, auch seine Vorteile: so lange durch die Stadt schlendern, wie man möchte, Stunden in der Umkleide verbringen, ohne sich ein Jammern anzuhören und Paket nach Paket bestellen, ohne Sorgen über böse Blicke.

Um das Single- Dasein und den Shopping- Spaß zu zelebrieren, warten am Singles Day am 11. November zahlreiche Geschäfte und Marken mit Hammer- Rabatten auf Sie! Egal ob sexy Unterwäsche, ein langersehntes Designerteil oder eine neue Kaffeemaschine – die Auswahl an Aktionen am Singles Day ist riesig. Denken Sie einmal nur an sich und erfüllen Sie sich einen Traum!

Black Friday

Der Black Friday dieses Jahr findet am 26. November statt – nicht mehr lange also und Sie können mit riesigen Rabatten Ihre Warenkörbe in den Online- Shops und Einkaufstüten in der Innenstadt füllen. Seit mehreren Jahren hat sich der Black Friday auf mehrere Tage ausgeweitet und wir können ein ganzes Wochenende, zum Teil sogar eine ganze Black Week lang von Rabatten profitieren! Eine ideale Möglichkeit, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen oder sich selbst den ein oder anderen Wunsch zu erfüllen ;).

Am beliebtesten sind die Black Friday Deals im Technik Segment, zum Beispiel bei Media Markt, hier können Sie nämlich richtig sparen. Aber auch bekannte Modeketten wie Zara oder H&M bieten Rabatte an und laden zum Shoppen ein. Um nicht den Überblick zu verlieren, empfehlen wir eine Liste anzufertigen, die Impulskäufe verhindert und nichts Wichtiges vergisst!

© Getty Images ×

Cyber Monday

Sie haben den Black Friday verpasst? Zu lange gezögert und der Tag war vorbei? Keine Sorge, der Cyber Monday bietet eine weitere Chance neue Lieblingsteile zu Hammer- Preisen zu ergattern. Der Cyber Monday fällt immer auf den Montag nach der Black Week, dieses Jahr also auf den 29. November.

Vor allem Amazon ist mit großen Rabatten vorne dabei, aber auch bei Ikea oder Fashion Online Shops wie About You oder Zalando bieten große Sales, mit denen Sie richtig sparen können!

Member Days bei Nike

Für alle Sport- Fans und die, die mit sportlichen Vorsätzen ins neue Jahr starten wollen, stehen vom 1. bis zum 5. November die Nike Member Days mit tollen Sale- Aktionen bereit. Neue Outfits ausprobieren, die alten Basics ersetzen oder sich einfach ein neues Teil gönnen - nutzen Sie die Rabatte an den Nike Member Days! Und seien wir ehrlich: das Jahr sportlich zu beenden, geht mit neuen Sportsachen doch viel leichter!

Der November ist ein echter Shopping- Monat, ideal zum Geschenke kaufen oder um sich selbst ein paar Wünsche zu erfüllen! In diesem Sinne also - Happy November und viel Spaß beim Shoppen!