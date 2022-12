Die besten Portale für Sportwetten in Österreich! Faktencheck!

Wer schon immer Sportwetten in Österreich ausprobieren wollte, kann das bei den Top-Buchmachern im Internet tun. Alles über die besten Wettportale Österreichs.

Ist es Ihnen auch schon aufgefallen? Wenn ein sportliches Großereignis naht, versammeln sich erstaunlich viele Menschen in den Wettlokalen, wo man Sportwetten aller Art abschließen kann. Woran man es erkennt?

Weil sich die mutige Schar immer wieder zwecks Zigarettenpause vor der Tür versammelt und mehr Rauch aufsteigt als zu gewöhnlichen Zeiten. Seien wir mal ehrlich: Will man ein Teil dieser Horde sein und dabei riskieren, dass der beste Freund des eigenen Chefs mitbekommt, wie man eine namhafte Summe bei Wetten riskiert?

Dabei haben wir nicht nur darauf geachtet, dass Sie die gängigsten Sportwetten oder Live-Wetten vorfinden. Nein. Die besten Wettanbieter in Österreich können viel mehr als das. Sie glänzen mit einem großen Portfolio an Sportarten und warten mit einem attraktiven Sportwetten-Bonus und sehr verlockenden Quoten auf euch.

Unsere Experten berichteten von einem harten Rennen, das sich die besten Anbieter für Sportwetten Österreich lieferten, wobei sich am Ende TonyBet durchsetzen konnte. Der estnische Anbieter hatte am Ende eine Nasenlänge Vorsprung. Hier finden Sie das beste Gesamtpaket.

Die Top 5 der Online-Portale für Sportwetten in Österreich

● TonyBet – die besten Sportwetten in Österreich

● Happybet – die wahrscheinlich besten Wettquoten

● BildBet – bester Sportwetten-Anbieter aus Deutschland

● Cashpoint – die größte Vielfalt bei Online-Sportwetten

● N1Bet – der größte Willkommensbonus

1. TonyBet - die besten Sportwetten in Österreich

Vorteile:

● Großes Angebot an Live-Wetten

● Handicap-Wetten

● Basketball als zweiter Schwerpunkt

● Überzeugt mit tollen Bonusangeboten

Nachteile:

● Support nicht 24/7 erreichbar

Unser Top-Buchmacher ist für den einen oder anderen sicherlich eine Überraschung. Für unsere Experten, die den Test vorgenommen haben, war es das nicht. Man wusste bereits, dass man es mit einem Geheimfavoriten zu tun hat, den man immer als einen der Top 10 Wettanbieter in Österreich betrachten musste.

Kleinigkeiten machten aber den Unterschied aus. So hat sich dieser Wettanbieter verdient an die Spitze der Rangliste gesetzt.

Bonusangebot: 4.5/5 Punkte

Wir geben zu, dass wir auf ziemlich hohem Niveau jammern, wenn wir sagen, dass es noch ein klein wenig Luft nach oben gibt. Stimmt. Aber wenn unsere Experten nicht kritisch sind und die Welt der Online-Sportwetten nicht genau analysieren, wer dann?

Der Wettanbieter bietet zwei Boni an. Erstens den Willkommensbonus, zweitens etwas, was er „Prognosen“ nennt. Der Willkommensbonus ist ein Sportwetten-Bonus, der die erste Einzahlung mit 100 % Bonus verdoppelt. Zumindest bis zu einem maximalen Betrag von 100 €.

Damit wetten Sie, werte Wettfreunde, auf alle Sportarten, jede Liga und alle Teams. Ganz egal, ob das nun die Premier-League oder die Bundesliga in Österreich und Deutschland ist. Wie endet das nächste Spiel von SK Sturm Graz? Oder das von TSV 1860 München? Ihr virtueller Wettschein wartet auf Sie – und Sie können mit den Sportwetten Bonusangeboten merklich Geld sparen.

Beim zweiten Bonus können Sie mit kleineren Einzahlungen Wetten auf Sportevents platzieren und dabei Freiwetten im Wert von bis zu 1000 € gewinnen. Die Fußball-Weltmeisterschaft bietet sich hier beispielsweise an oder die Australian-Open, das erste Grand Slam Tennisturnier des Jahres.

Wettangebot: 5/5 Punkte

Hand aufs Herz. Was soll ein Buchmacher noch besser machen? Es gibt Sportwetten zu fast allen Sportarten. Ob das die klassischen Sportwetten aus dem Bereich Fußball sind oder ob man lieber Tennis, Basketball, Eishockey, Badminton, Curling oder Formel 1 bevorzugt? Hauptsache Sport. Die Auswahl für Wettfreunde aus Österreich ist gigantisch.

Wer einen Wettbonus verwendet, kann seine Wetten noch breiter streuen, als man es sonst tun würde. Gerade bei den Live-Wetten heißt es schnell sein. Diese sind zahlreich und ihre Quoten können sich rasant ändern. Sie möchten eine Wette mit Handicap? Nur zu. Bei TonyBet gibt es reichlich Wettmöglichkeiten.

Quoten: 4.7/5 Punkte

Sportwetten leben von den Quoten. Je höher die Quote, desto höher das Risiko. So ist die einfache Rechnung vom Sportwetten-Anbieter. Wer eine Wette abschließt, wird deshalb immer gut abwägen und reichlich überlegen. Spiele mit hohen Quoten gibt es in Österreich zuhauf. Es braucht nur Events mit Spielen vom Kaliber David gegen Goliath.

Fußballwetten sind dafür bekannt, dass sie alles bereithalten, was das Wettgeschäft so attraktiv macht. Ein Grund ist, warum man beim Online-Wettanbieter besser abschneidet als bei einem Sportcafe in Österreich, dass die Quoten im Internet besser sind.

Und bei TonyBet sind sie im Vergleich zur Konkurrenz sogar außergewöhnlich hoch. Mit der richtigen Wette bei einem Spiel in der Champions League lässt sich beim Online-Sportwetten-Anbieter TonyBet durchaus der eine oder andere schöne Gewinn erzielen.

Bezahlmethoden: 4.6/5 Punkte

Sportwetten werfen natürlich nur dann einen Gewinn ab, wenn man mit einem Geldeinsatz Wetten abschließt. Sie kennen die österreichische Weisheit: „Von nichts kommt nichts”? Eben. So ist es. Zwar gibt es den einen oder anderen Wettbonus, doch auch der erfordert eine Einzahlung.

Um Geld einzuzahlen, kann man beim Wettanbieter TonyBet folgende Möglichkeiten nutzen: Visa, Discover, Diners Club, Mastercard, Skrill, Neteller, ecoPayz, Jeton, Perfect Money und einzelne Kryptowährungen.

Bei der Auszahlung sieht es ganz ähnlich aus. Ein bekannter und in Österreich beliebter Finanzdienstleister fehlt in der Liste: PayPal. Gebühren fallen keine an. Die Limits liegen meist bei 10 €.

Kundenservice: 4.2/5 Punkte

Im Internet gibt es immer zweierlei User. Die einen, die sich hervorragend und mit einer unvergleichlichen Auffassungsgabe überall zurechtfinden und die anderen, die eben manchmal ein bisschen Hilfe benötigen. Das ist auf dem Gebiet der Wettanbieter nicht anders. Deshalb braucht es eine Anlaufstelle.

Denn wohin soll sich der Kunde wenden, wenn er Fragen zum Bonus, zu Quoten, zu einzelnen Wettstrategien, Live-Wetten für Fußballspiele, Eishockey, Basketball oder dergleichen hat?

Der beste Wettanbieter in Österreich bietet seine Hilfsleistung sowohl per Live-Chat, E-Mail und Telefonhotline an. Einziges Manko: Der Österreicher wird nicht rund um die Uhr betreut. Zwischen 1:00 und 8:00 Uhr herrscht beim Wettanbieter so etwas wie Nachtruhe.

Gesamtpunktzahl: 4.6/5 Punkte

Jetzt beim Testsieger für Sportwetten in Österreich wetten!

2. Happybet – dieser Wettanbieter ist Quotenkönig bei Sportwetten für Österreicher

Vorteile:

● Die Quoten sind top

● Weit mehr als „nur“ Fußballwetten

● Hat einen einwandfreien Ruf

● Sehr abwechslungsreicher Sportwetten-Anbieter – unpopuläre Sportarten sind willkommen

Nachteile:

● Kundensupport mit Luft nach oben

Sportwetten können Freude machen. Das will uns der Name von diesem Wettanbieter suggerieren. Das stimmt auch, wenn man beim Buchmacher in Österreich ins Schwarze trifft und einen Gewinn erzielt.

Das Gute zuerst. Weil Sportwetten in Österreich legal sind, für Gewinne keine Wettsteuer anfällt und der Login nur wenige Mausklicks entfernt ist, können wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Zum Gewinnen braucht es einiges.

Erstens beste Quoten, zweitens ein Wettguthaben oder noch besser einen Wettbonus, mit dem man beim Sportwetten-Anbieter seines Vertrauens seine Tipps abgibt. Und natürlich das nötige Glück, dass eben genau dieses Ergebnis eintritt.

Happybet bietet als einer der besten Internet-Buchmacher in Österreich vieles davon. Wie der Test genau ausfiel, lesen Sie jetzt.

Bonusangebot: 4.4/5 Punkte

Wenn es einen Sportwetten-Bonus Vergleich gibt, landet Happybet nicht auf den allerersten Plätzen. Zwar gibt es die wichtigsten Sportwetten-Boni, doch damit ist dieses Kapitel für den Wettanbieter aber auch schon abgehakt.

Neukunden bekommen für ihre Sportwetten 150 % der Einzahlung als Bonus, wobei der maximale Sportwetten-Bonus mit 100 € gedeckelt ist. Wer sich in Österreich zumindest einen Teil davon auszahlen lassen möchte, muss diesen Betrag 6-mal umsetzen – und das geht mit jedem Spiel, welches eine Quote von mindestens 2.0 anbietet.

Das Bonusgeld wird aber erst dann verwendet, wenn die Einzahlung aufgebraucht wurde. So ist die gängige Praxis bei Online-Sportwetten. Ob man den Umsatz in der Bundesliga, bei bestimmten Events oder einer Liga für andere Sportarten schafft, ist nebensächlich. Nur die Wettquoten müssen mindestens 2.0 betragen.

Treue Spieler werden vom Buchmacher auch belohnt. Vom Einsatz jeder zehnten Wette bekommt der Wettfreund 25 % als Bonus zurück. Das ist eine Art Cashback. Damit will der Sportwetten-Anbieter langfristig attraktiv sein.

Wettangebot: 4.5/5 Punkte

Wir in Österreich mögen die Auswahl, die es bei Happybet gibt. So findet man allerlei Live-Wetten in diversen Sportarten wie Fußball, Tennis und Eishockey, um nur eine kleine Auswahl zu nennen.

Die Bundesliga ist genauso vorhanden wie Online-Wetten auf die Champions League oder die Formel 1. Alles, was im Sport einen Rang oder Namen hat, ist im Portfolio des Wettanbieters zu finden.

Der virtuelle Wettschein kann somit auch Events beinhalten, die nicht gerade Mainstream sind und er ist bei diesem Wettanbieter schnell abgegeben.

Quoten: 4.8/5 Punkte

Österreich ist bekanntermaßen eine sportverrückte Nation. Hier wohnen mehrere Millionen Fußballschiedsrichter, Trainer von Skirennläufern und Skispringern. Das spiegelt sich in den Sportwetten wider.

Wir suchen nämlich auch hier die besten Zahlen und Quoten. Ob das Live-Wetten oder langfristige Wetten sind, spielt keine Rolle. Es zieht sich wie ein roter Faden durch alle Sportarten, in denen Österreicher erfolgreich sind.

Das Schöne ist, dass dieser Anbieter im Durchschnitt die beste Gesamtquote bietet. Und weil man mit Speck Mäuse fängt, ist das ein Argument, das für Österreich (genauso natürlich für Deutschland) von großer Wichtigkeit ist.

Wer es versteht, bei seinen Wetten die Zahlen richtig zu interpretieren, kann bei diesem Wettanbieter ein wenig mehr Kasse machen als bei anderen.

Bezahlmethoden: 4.7/5 Punkte

Wenn es in Österreich um Geld geht, verstehen wir keinen oder zumindest nur wenig Spaß. Auch nicht, wenn es um Sportwetten geht. Wir wollen wissen, dass etwaige Transaktionen schnell, sicher und bequem sind. Happybet scheint das für Österreich maßgeschneidert zu haben.

Ein- und Auszahlungen sind deshalb mit allen wichtigen Bezahlmethoden möglich: Kreditkarten, Überweisungen, Sofortüberweisungen und E-Wallets.

Kundenservice: 4.1/5 Punkte

Noch eine Kleinigkeit ist in Österreich allgegenwärtig: Wir jammern gerne auf hohem Niveau. Das betrifft nun unsere Experten. Denn die haben beim Test der Sportwetten Anbieter beanstandet, dass der Kundendienst auch bei Happybet durchgehend geöffnet haben sollte.

Die Nachteulen unter uns, die auf Spiele in Übersee oder Asien wetten möchten, müssen zwischen 0 Uhr und 8 Uhr ohne den Support auskommen. Tagsüber steht der Wettanbieter mit Telefon, Live-Chat und E-Mail fachkundig und freundlich mit Rat und Tat zur Verfügung.

Gesamtpunktzahl: 4.4/5 Punkte

Jetzt von den besten Quoten profitieren!

3. BildBet – bester deutscher Wettanbieter für Österreich

Vorteile:

● Hoher Willkommensbonus

● Garantiert deutsch

● Beim Banking top

● Buchmacher mit dem Schwerpunkt auf Fußball

Nachteile

● Nur manchmal die besten Quoten

Anzunehmen ist, dass man den Slogan noch in Erinnerung hat: „Bild dir deine Meinung!“. Tatsächlich, es ist wahr.

Auch das Logo von BildBet lässt keinen Zweifel aufkommen. Dieser Buchmacher ist eine Symbiose aus dem Nachrichtenmagazin BILD, die sehr gute Sportredakteure in den Reihen hat und BetVector, die ausgezeichnetes Know-how in Bezug auf Glücksspiel und Wetten im Internet haben.

Wir in Österreich profitieren davon. Denn BildBet ist eine weitere Möglichkeit, Sportwetten in Österreich legal zu erleben und online Tipps abzugeben. Bei BildBet vereinen sich gute Auswahl mit einem guten Wettbonus. Hier kommen die Details zu diesem Sportwetten-Anbieter.

Bonusangebot: 4.5/5 Punkte

Fakt ist, dass es auch bei BildBet nicht ohne Bonus geht. Der Wettbonus ist in den Köpfen der Menschen in Österreich schon fest verankert. Im Vergleich zu den Allerbesten dieser Disziplin hinkt man ein wenig nach, aber die wichtigsten Boni gibt es.

Neue Kunden, die Sportwetten bei diesem Wettanbieter abgeben wollen, können den Willkommensbonus alias „Fette Wette“ in Anspruch nehmen. Einfach wetten und bei Pech, wenn man mit der allerersten Wette verliert, den Einsatz in Form eines Neukundenbonus zurückbekommen. Die Obergrenze des Ganzen liegt bei 100 €.

Wer Treue zeigt, bekommt vom Wettanbieter ebenfalls eine Belohnung. Einfach 5 Tipps zu je 5 € abgeben. Dann darf man als Bonus am Bonusrad drehen und eine Gratiswette im Wert zwischen 1 und 25 € abholen.

Wettangebot: 4.8/5 Punkte

Im Vergleich zu den anderen Wettanbietern steht BildBet in dieser Disziplin optimal da. Fußball ist der absolute Schwerpunkt bei den Online-Wetten. Hier sind sämtliche Ligen aus Deutschland und Österreich und dem Rest der Welt zu finden. Wer mag, kann seinen Wettbonus im Nu bei allen möglichen Wettarten umsetzen. Dann wird aus Bonus vielleicht schon bald Echtgeld.

Fairerweise muss man festhalten, dass es abseits von Fußballspielen noch unzählige andere Sportarten gibt, in denen man die beste Auswahl findet. Tennis, Motorsport, Wintersport etc. Der Sportwetten-Anbieter BildBet zeigt hier kaum Schwächen.

Quoten: 4.2/5 Punkte

So spendabel der Wettanbieter beim Bonus ist, so vorsichtig agiert er bei der Quote. Von Sportwetten im Internet erwarten wir uns in Österreich die höchsten Quoten. Die Buchmacher von BildBet scheinen extrem vorsichtig zu sein, wie der Vergleich mit den anderen Portalen zeigt.

Man muss ein gutes Händchen beweisen, um bei einer Wette im Sport eine wirklich gute Quote zu erwischen. Na wenigstens fällt in Österreich keine Wettsteuer an. Dann stört es nicht, wenn die Gewinne nicht ganz so hoch sind.

Bezahlmethoden: 4.9/5 Punkte

In dieser Disziplin glänzt BildBet – auch im Vergleich zur Konkurrenz. Wer online Wetten will, muss beim Anbieter Geld eingezahlt haben. Dazu holt man sich je nach Vorliebe einen Wettbonus, dann geht es los. Was so schnell gesagt ist, enthält aber einen sensiblen Punkt: die Einzahlung.

Warum sensibel? Es geht um unser Geld. Dieses wollen wir in sicheren Händen wissen. Wenn wir Geld einzahlen, wollen wir sicher sein, dass dieses nicht gestohlen oder veruntreut wird.

Die Transaktion soll einfach, schnell und vielleicht noch möglichst anonym sein. Jedem alle Wünsche zu erfüllen, ist schwierig. Man versucht es, indem man sich wie beim Sport flexibel zeigt.

Gebührenfreie Einzahlungen sind unter anderem mit folgenden Anbietern möglich: Neteller, Skrill, Paypal, Visa, Mastercard, Sofortüberweisung, Paysafecard und Giropay. Man sollte nur darauf achten, dass man mit seinem Favoriten auch einen Bonus in Anspruch nehmen kann. Auszahlungen erfolgen ebenfalls gebührenfrei und schnell. Alles Top!

Kundenservice: 4.0/5 Punkte

An dieser Stelle bringt der Vergleich eines ans Tageslicht: Der Kundendienst anderer Wettanbieter ist eindeutig länger erreichbar. Wer sich mit Sportwetten noch nicht so gut auskennt, sollte zwischen 10 und 22 Uhr seine Wette platzieren. In dieser Zeit gibt es nämlich Support.

Dieser ist freundlich, fachkundig und zuvorkommend. Das passt. Aber im Vergleich zum Testsieger hinkt der Wettanbieter BildBet nach.

Gesamtpunktzahl: 4.4/5 Punkte

Jetzt mit einem Wettbonus risikofrei wetten!

4. Cashpoint – das wahrscheinlich beste Angebot in Hinblick auf Online-Sportwetten für Österreich

Vorteile:

● Österreichischer Anbieter

● Sehr großes Angebot an Wetten

● Tolles Bonusprogramm

● Alle möglichen Bezahloptionen

Nachteile:

● Im Vergleich eher durchschnittliche Wettquoten

Der Name Cashpoint wird vielen bereits bekannt vorkommen. Der Glücksspielkonzern ist eine gewisse Größe auf dem Markt. Cashpoint gehört zur bekannten Gauselmann-Group, eine international agierende Unternehmensgruppe der Unterhaltungs- und Freizeitwirtschaft.

Es ist ein Sportwetten-Anbieter mit Stärken und auch kleineren Schwächen. Sehen wir uns diese einmal an.

Bonusangebot: 4.2/5 Punkte

Im Vergleich zu anderen Anbietern für Online-Wetten fällt der Wettbonus etwas geringer aus, sollte jedoch trotzdem nicht unterschätzt werden.

Die Höhe des Sportwetten-Bonus von Cashpoint kann sich sehen lassen. Nach einer Mindesteinzahlung von nur 10 € warten bis zu 200 € Bonus auf dich sowie die sogenannten Freebets.

Der sogenannte Quotenboost ist ein weiteres Goodie, das den Spielern bei manchen Spielen zur Verfügung steht, sowie der xTreme Boost, der App-Bonus und die sogenannten Cash-Points.

Wettangebot: 4.5/5 Punkte

Beim Angebot an Sportwetten, das Cashpoint bietet, lacht das Herz des Wettkunden. Man findet alle möglichen Sportarten, allerlei Ligen, Länder und Teams. Einfach das Spiel der Wahl suchen, die Wettquoten checken und das Kreuzchen mit oder ohne Wettbonus setzen. Fertig. Wetten kann so einfach sein.

Quoten: 4/5 Punkte

Im Vergleich zu anderen Sportwetten-Anbietern liegen die Quoten von Cashpoint im mittleren Bereich. Erfreulich ist dabei, dass es nur fast nie negative Ausreißer nach unten gibt. In den vergangenen Jahren haben sich die Quoten von Cashpoint stetig verbessert.

Bezahlmethoden: 4.6/5 Punkte

In einem Satz zusammengefasst: Alle Bezahldienste, die gut und wichtig sind, sind vorhanden und gebührenfrei: Kreditkarten, Überweisungen, Sofortüberweisungen, E-Wallets und praktisch für Österreich: EPS SOFORT by Klarna.

Achten Sie darauf, dass Sie mit Ihrer Einzahlungsmethode einen Bonus aktivieren können, denn dies geht nur mit Echtgeld-Zahlungsmethoden, jedoch nicht mit Einzahlungen durch Bonuscodes oder Bonusaktionen. Bei Auszahlungen stehen lediglich Skrill oder Banküberweisung zur Verfügung.

Kundenservice: 4/5 Punkte

Cashpoint bietet seinen Kunden einen deutschsprachigen E-Mail-Support, einen Live-Chat und ist ebenso telefonisch erreichbar. Der Service ist leider nicht rund um die Uhr verfügbar, sondern beschränkt sich auf die Zeit zwischen 8:00 und 2:00 Uhr.

Bei Fragen rund um die angebotenen Sportwetten sind gerade diese Kontaktarten besonders schnell und effektiv.

Gesamtpunktzahl: 4.2/5 Punkte

Jetzt von den vielen Live-Wetten und Handicap-Wetten profitieren!

5. N1Bet – der höchste Neukundenbonus bei Sportwetten in Österreich

Vorteile:

● Riesiger Wettbonus für Neukunden

● Übersichtliche moderne Plattform

● Viele Sportwetten auch im Bereich eSports

● Wettanbieter mit vielen Live-Wetten

Nachteile

● Weder Paypal noch Klarna bei Ein- und Auszahlungen

Sollten Sie bereits Glücksspiel-Erfahrungen gesammelt haben, kennen Sie N1Bet wahrscheinlich schon. Denn die Jungs betreiben neben Sportwetten auch online casinos in ihrem Portal. N1Bet ist einer der wenigen, der beides auf hohem Niveau anbietet. Diese Details haben sich im Laufe des Tests herausgestellt.

Bonusangebot: 4.9/5 Punkte

Mit dem richtigen Wettbonus macht eine Wette gleich doppelt so viel Spaß. Das weiß auch dieser Anbieter. So gibt es „No-Risk“-Gratiswetten für Neukunden. Die ersten vier Einzahlungen bringen einen Bonus ein. Ergänzend dazu wird ein „Jagdbonus” angeboten. Sie sollten einfach bei N1Bet die Bedingungen des „Hunting Tournaments” nachlesen. Das kann schon was!

Wettangebot: 4.8/5 Punkte

Ähnlich wie beim Bonus bleiben auch in dieser Disziplin kaum Wünsche offen. Das Angebot deckt alle möglichen Sportwetten ab. Das betrifft sowohl alle „typischen“ als auch die weniger bekannten Sportarten. Selbst eSports werden zum Wetten angeboten.

Quoten: 4.4/5 Punkte

Wer mit Wetten viel gewinnen will, sucht sich Wetten mit den höchsten Quoten. Die sind bei N1Bet zwar überdurchschnittlich gut, aber nicht immer und in jeder Sportart.

Wenn Sie einen Wettbonus nutzen, können Sie die Wetten einfach breit streuen und auf alles wetten, was mit viel Risiko behaftet ist. So profitieren Sie von der Risikoverteilung. Ohne Bonus bleibt man eher im moderaten Bereich.

Bezahlmethoden: 3.7/5 Punkte

Da ist sie, die geheime Schwachstelle. Weil Wetten mit Geld verbunden sind, möchte der Kunde die bequemsten und sichersten Bezahloptionen nutzen.

Zwei bekannte Namen fehlen in der Liste der angebotenen Transaktionsmöglichkeiten: PayPal und Klarna. Ja, das ist Kritik auf hohem Niveau. Hier messen sich aber die besten unter den besten Betreibern für online Sportwetten.

Kundenservice: 4.4/5 Punkte

Soweit so gut. Endlich ein Portal mit 24/7 Support per Live-Chat. Zumindest auf dem Papier. Manchmal dauerte es ein Weilchen, bis man im Test eine Antwort erhielt. Aber insgesamt war man hier ganz gut beraten.

Gesamtpunktzahl: 4.1/5 Punkte

Eine gute Gelegenheit, den üppigsten Bonus für Wetten abzustauben!

So erkennt man die besten Anbieter für Online-Sportwetten in Österreich

Ein Kriterium haben übrigens alle Vertreter von oben gemeinsam: Sie sind seriös und legal. Wäre dem nicht so, würden sie bei uns nicht gelistet werden. Die tragenden Säulen für derlei Portale sind natürlich Bonusangebote, die Vielfalt bei den Sportwetten und die besten Gewinnquoten.

Ebenfalls nicht zu vernachlässigen sind die Bezahlmöglichkeiten und der Kundendienst. Das ergibt zusammen eine Gesamtbewertung, die Sie oben bereits lesen konnten. Und so ergab sich auch die Top 5.

FAQ – Häufig gestellte Fragen über Sportwetten in Österreich

Wie kann man sicher sein, dass ein Sportwetten-Anbieter nicht betrügt?

Achten Sie auf das Vorliegen einer Lizenz. Zudem können Rezensionen hilfreich sein. Wenn Sie selbst nicht recherchieren wollen, können Sie einen Anbieter unserer Liste auswählen. Diese sind allesamt seriös und legal.

Gibt es bei Ein- und Auszahlungen Limits?

Ja. Diese variieren aber je nach Bezahlmethode und Plattform. Meist muss man zumindest 5 oder 10 € ein- oder auszahlen.

Hat jeder Online-Wettanbieter einen Bonus im Angebot?

Wahrscheinlich schon. Die Konkurrenz ist so groß, dass Anbieter ohne Bonus schnell ohne Kunden dastünden.

Warum sind manche Wettquoten hoch bzw. niedrig?

Die Wettquote spiegelt die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses wider. Gibt es bei einem Wettkampf einen haushohen Favoriten, ist dessen Siegquote niedrig. DieWahrscheinlichkeit, dass Sie damit gewinnen, ist groß, aber der Gewinn selbst hält sich in Grenzen. Wetten Sie auf einen Außenseiter und dieser gewinnt, dann kann das gute Gewinne abwerfen.

Mein Bonus war plötzlich weg. Warum?

Bonusgeld verfällt nach einer gewissen Zeit. Wenn man das verhindern will, muss man damit häufig spielen.

Kann ich mehrere Spielkonten bei einem Portal haben?

Nein. Pro Anbieter ist nur ein Konto erlaubt. Wer gegen diese Richtlinie verstößt und dabei ertappt wird, ist vom Spiel ausgeschlossen.

So funktioniert die Registrierung für Online-Sportwetten in Österreich

Sie besitzen noch kein Konto und möchten wissen, wie man eines anlegt? Wir zeigen das anhand des erstplatzierten Anbieters TonyBet.

Erster Schritt: Die Hauptseite aufrufen

● Auf „Registrieren“ klicken

● Die persönlichen Daten angeben

● Daten absenden

Zweiter Schritt: E-Mails checken

● Der Betreiber hat Ihnen eine Mail zwecks Bestätigung geschickt. Suchen Sie diese – ggf. auch im Spam-Ordner

● Klicken Sie auf den Bestätigungslink in der Mail

Dritter Schritt: Erste Einzahlung vornehmen

● Jetzt ist das Konto verfügbar und Sie können eine Einzahlung vornehmen

● Zahlungsinformation eingeben, Betrag eingeben, ggf. Bonus aktivieren und abschicken

● Wettabenteuer starten

Unser Vergleich der Top 5 Anbieter für Online-Sportwetten in Österreich

TonyBet ist unser Testsieger. Er ist am Ende eine Nasenlänge voraus. Das Wettsortiment ist umfangreich, der Bonus ebenfalls und alle wichtigen Bezahloptionen sind vorhanden. Die Plattform ist übersichtlich und modern. Wenn man von der Nachtruhe des Supports absieht, ist alles bestens. 4,6 von 5 Punkten.

Happybet wenn Wetten glücklich macht. Der Grund für das Schmunzeln im Gesicht der Kunden ist schnell gefunden: Die guten Quoten, gemischt mit dem großen Angebot an Wetten, ein solider Support und viele Bezahloptionen – das macht Rang 2 mit 4,4 von 5 Punkten.

BildBet ist unser bester deutscher Vertreter unter den Sportwetten-Anbietern. Fußball ist hier definitiv ein Schwerpunkt, der sich lohnt. Dafür wird bei den Quoten ein wenig gespart. Kundendienst und Bezahloptionen sind in Ordnung. 4,4 von 5 Punkten.

Cashpoint leistet sich kaum Schwächen. Nur beim Support besteht Aufholbedarf. Viele Wettmöglichkeiten in vielen Kategorien, alle möglichen Bezahloptionen und dazu ein gutes Bonusprogramm – das ergibt 4,2 von 5 Punkten.

N1Bet ist überaus modern und zeigt sich auch für Bitcoins und Co. offen. Gewettet wird auf ein großes Portfolio, wobei die Quoten leicht überdurchschnittlich sind. Das beschert den Betreibern 4,1 von 5 Punkten.

Unser Fazit für Sportwetten im Internet in Österreich

Weil die Dichte der besten Anbieter an der Spitze groß ist, mussten wir sehr kleinlich sein und manchmal Kritik auf sehr hohem Niveau ausüben. Manchmal entscheiden nämlich Kleinigkeiten zwischen den Rangpositionen.

TonyBet ist ein würdiger Sieger dieses Vergleichstests, aber alle genannten Portale haben es verdient, in den Top 5 vertreten zu sein. Wenn Sie bis jetzt noch keinen Anbieter haben, sollten Sie einfach einen aus dieser Liste auswählen. Sie werden es nicht bereuen.

Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Website dienen ausschließlich Unterhaltungszwecken. Glücksspiel ist mit einem angemessenen Anteil an Risiken verbunden, und es ist wichtig, dies bei der Nutzung von Online-Glücksspielseiten zu erkennen.



Während wir verschiedene Glücksspielseiten überprüfen, sollten Sie sich mit den örtlichen Gesetzen in Ihrer Region vertraut machen, bevor Sie online spielen. Außerdem sind alle Glücksspielseiten und unsere Guides erst ab 18 Jahren verfügbar.