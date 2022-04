Die besten Outfits vom Coachella-Festival

.

Das Musikfestival Coachella ist nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause zurück in der Wüste von Palm Springs. Neben den rund 250.000 Besuchern pilgern auch zahlreiche Stars nach Kalifornien, die sich gewohnt in aufregenden Outfits präsentieren. Eine der bekanntesten Besucherinnen ist etwa das brasilianische Supermodel Alessandra Ambrosio. "Zurück auf meinem Spielplatz", kommentierte die 41-Jährige ihre Schnappschüsse auf Instagram. Auch die Bloggerinnen Caro Daur (27) und Leonie Hanne (33), sowie Schauspielerin Vanessa Hudgens (33), TV-Liebling Heidi Klum (48) und Kult-IT-Girl Paris Hilton (41) zeigten sich in schrillen Outfits.

Superstars auch auf der Bühne

Eröffnet wurde das Musik-Spektakel am vergangenen Freitag nahe der Wüstenstadt Indio. Auf der Bühne standen Mega-Headliner wie Billie Eilish, The Weekend, Megan Thee Stallion und Harry Styles. Am kommenden Wochenende geht das Festival in die zweite Runde.

