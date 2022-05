Die besten Looks der MET Gala 2022

Wir zeigen Ihnen die schönsten Roben der MET Gala 2022.

Am ersten Montag im Mai war es wieder so weit: Die größten Stars des Showbiz warfen sich für die MET Gala in die aufwendigsten und fantasievollsten Outfits. Denn nach zwei Jahren Pandemie fand das Fashion-Highlight des Jahres endlich wieder im gewohnten Rahmen statt. Das Thema in diesem Jahr lautete: „In America: An Anthology of Fashion”. Es ging also um die Geschichte der Mode in Amerika mit dem Dresscode “Gilded Glamour” - und die Promis lieferten sich einen wahren Schlagabtausch am roten Teppich.

Kim Kardashian als Marilyn Monroe

Für den Höhepunkt des Abends sorgte Reality-Star Kim Kardashian im Original-Kleid von Marilyn Monroe, die das funkelnde Dress einst bei ihrem legendären "Happy Birthday, Mr. President"-Auftrit trug. Dazu kombinierte der TV-Star eine weiße Fell-Jacke und zeigte sich mit platinblonden Haaren. Wie das US-Magazin "People" berichtet, verriet Kardashian auf dem roten Teppich, dass sie in nur drei Wochen rund sieben Kilo abgenommen habe, um in das Kleid zu passen.

Star-Aufgebot am Red Carpet

Zuvor waren bereits mehr als drei Stunden lang Stars wie Blake Lively, Alicia Keys, Jared Leto, Billie Eilish und Sarah Jessica Parker über den roten Teppich auf den Stufen des Museums am Central Park in Manhattan gelaufen - bejubelt von zahlreichen Fans, die bei regnerischem Wetter teils stundenlang vor dem Museum ausgeharrt hatten. Auch Kardashians Mutter Kris und vier Schwestern - Kourtney, Khloé, Kylie und Kendall - kamen zur Gala, für die der Dresscode "Vergoldeter Glamour" galt, eine Referenz an eine wirtschaftliche Blütezeit der USA Ende des 19. Jahrhunderts. "Ich bin so stolz auf all ihre Outfits und wir haben uns alle gemeinsam fertig gemacht", sagte Kris Jenner.

Atemberaubende Roben

Sängerin Billie Eilish zeigte sich mit Blumen am tief ausgeschnittenen Dekolleté und verriet, dass sie beginne, "sich wieder richtig kreativ zu fühlen, und das ist ein gutes Zeichen, da wird etwas bei herumkommen". Sängerin Alicia Keys trug die Skyline von Manhattan auf ihrem Kleid, Olivia Rodrigo lilafarbene Schmetterlinge im Haar und Cardi B. angeblich Hunderte Meter Ketten und Schmuck als Kleid. "Sie ist tapfer, es anzuziehen, weil es so schwer ist", sagte Designerin Donatella Versace. "Nur sie kann es tragen."





