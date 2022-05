Die besten Looks der Billboard-Awards 2022

Wir zeigen Ihnen, wer sich am Red Carpet der Billboard Awards 2022 die Trophäen für den besten Style sichern konnte.

Die größten Namen der Musikindustrie kamen am Sonntagnachmittag nach Las Vegas, um die Künstler zu feiern, die im vergangenen Jahr bei den Billboard Music Awards (BBMAs) 2022 die Charts dominierten. Wir zeigen Ihnen, wer sich am Red Carpet die Trophäen für den besten Style sichern konnte.

Die besten Looks des Abends

Sängerin Olivia Rodrigo (19) gewann mit sieben Trophäen die meisten Auszeichnungen des Abends. Unter anderem räumte sie die wichtigen Kategorien als "Top New Artist" und "Top Female Artist" ab. Am roten Teppich sicherte sich Sängeirn Doja Cat (26) in einem transparenten Kleid von Schiaparelli mit goldenen Nippel-Pads den Preis für den gewagtesten Look des Abends. Kylie Jenner (24) zeigte ihre Kurven in einem hautengen Kleid von Balmain mit einer Silhouettengrafik. Megan Fox (36) ließ in einer Robe von David Koma tief Blicken.

