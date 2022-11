Die besten Kunst Ausstellungen im Dezember

Die besten Wiener Kunst Ausstellungen im Dezember, von Pop-Art bis Bauhaus.

DIE RETROSPEKTIVE - BASQUIAT

© Getty Images / Patrick McMullan

Kaum ein anderer Künstler steht als schillernde Ausnahmeerscheinung so repräsentativ für die 1980er Jahre und deren pulsierende New Yorker Kunstszene wie der 1960 in New York geborene Jean-Michel Basquiat.

Die Ausstellung in der ALBERTINA ist die erste umfassende Museumsretrospektive des außergewöhnlichen Werks von Jean-Michel Basquiat in Österreich. Sie zeigt rund 50 Hauptwerke aus renommierten öffentlichen und privaten Sammlungen, gibt neue Einblicke in die einzigartige Bildsprache Basquiats und entschlüsselt die Inhalte seiner künstlerischen Ideen.

Die Ausstellung ist von 9. September 2022 bis 8. Jänner 2023 in der ALBERTINA zu sehen.