Die Bachelorette 2021 Maxime Herbord im Style-Check

Sympathisch, schön und ziemlich stylisch zeigt sich die neue Bachelorette Maxime Herbord, 26, in der ersten Folge. Auch auf Instagram besticht die Halb-Niederländerin mit modischem Feingefühl!

Die 20 Männer beglückwünschten sich wohl im Geiste selbst zu ihrer Entscheidung an der Sendung teilgenommen zu haben, als die Limousine vorfuhr und sie den ersten Blick auf Herbord erhaschten. Die 26-jährige bezauberte nicht nur durch ihr herzliches Lächeln, sondern sah auch verboten gut aus.

Die erste Nacht der Rosen

Herbord trägt ein schwarzes, knallenges Paillettenkleid der Marke Crusz Berlin, dessen Rückenpartie nur durch eine raffinierte Schnürung zusammengehalten wird. Ihr Haar ist in einem lockeren Dutt zusammengefasst. Auch in Sachen Schmuck bleibt sie eher dezent und filigran. Als es später zum Kennenlernen auf die Terrasse der Villa geht, wärmt ihr eine schwarze Stola die Schultern.

Alltagslook

Auch im Alltag beweist Maxime Herbord ein Händchen für Mode, wie ein Ausflug auf ihr Instagram-Profil @maximeee verrät. Die Graphik-Designerin zeigt sich vielseitig, mal jung und casual, mal in spektakulärer Abendmode, doch stets geschmackvoll. Für ihre Day-to-Day-Looks setzt sie vermehrt auf gedeckte Farbtöne: weiß, beige, grau, schwarz, manchmal olivgrün. Und selbstverständlich darf die zuverlässige Blue-Jeans nicht fehlen. Aus den Posts lässt sich überdies ein Faible der 26-jährigen für mädchenhafte Blusen, gerne in Lochstickerei, mit Carmen-Ausschnitt oder in Rüschen gelegt, erkennen. Ebenfalls scheinbar ein Go-To: Crop Tops sowie wallende Boho-Röcke und –Kleider. Bei Abendmode mags die Niederländerin schillernd und gerne mal mit gewagten Cut-Outs.

Vielversprechende Ausblicke

Bei so viel Fingerspitzengefühl in Sachen Fashion freut man sich nicht nur auf Tratsch und Klatsch rund um die Männerschar, die um Herbord buhlt, sondern ist auch gespannt auf weitere Outfits der Bachelorette!