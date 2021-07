Die A1 5Giga Beachtour tingelt wieder durch Österreichs Freibäder

Sommer, Sonne, Sand zwischen den Zehen und Bälle schmettern: Nachdem die erste A1 5Giga Beachtour 2020 großen Anklang fand, geht es in die zweite Runde.

Bei insgesamt 5 Stopps in Freibädern in ganz Österreich können Hobbyspieler sich mit den Profis messen und tolle Gewinne ergattern. Zu schlagen gilt es Vize-Weltmeister Clemens Doppler & Alexander Horst sowie die Nachwuchsstars Martin Ermacora & Moritz Pristauz. Bei ihren Aufschlägen geraten Herausfordernde zusätzlich zu den tropischen Temperaturen ins Schwitzen!

Partystimmung

Aber nicht nur mutige Sportler*innen kommen bei der A1 5Giga Beachtour 2021 auf ihre Kosten, auch für den Spaß der legereren Sonnenanbetenden wird gesorgt. Die Beachtour-DJs sorgen mit sommerlichen Tracks für Stimmung und animieren trotz 30 °C im Schatten das Tanzbein zu schwingen.

Aus der Not eine Tugend gemacht

Als die Beach Volleyball Major Series 2020 unglücklicherweise abgesagt werden musste, grübelte man bei A1, wie man den Beachvolleyball Spirit trotz Ausfall erhalten könnte. So wurde das Konzept der A1 5Giga Beachtour geboren und geht nun in Folge des überragenden Erfolgs des Vorjahres bereits in die zweite Runde.

Tolle Preise

Mitmachen zahlt sich aus, denn nicht nur ein einzigartiges Erlebnis wird geboten, sondern auch tolle Gewinne. So belohnt die HYPO NOE Aufschlags-Asse mit Money Ball Prämien, Samsung verlost 5x1 nagelneues Smartphone und die Kronenzeitung zwei exklusive Spielplätze. Ebenfalls vergeben wird ein Kronehit VIP Sitzplatz. Besonderes Schmankerl ist außerdem der SEAT Pick Up Service, bei dem glückliche Preisträger sich von ihren Stars direkt abholen lassen können.

Beachvolleyball EM 2021

Perfekte Einstimmung für noch mehr Beachen, denn mit der A1 5Giga Beachtour ist es noch nicht getan! Im Zuge der Beachvolleyball EM 2021 kann zwischen 11. Und 15. August der Hautevolee bei m Kampf um den Titel auf die Finger geschaut werden. Und das mitten in der Hauptstadt, auf dem Gelände des Wiener Eislaufvereins.

Die Stopps der A1 5Giga Beachtour 2021

• 17.07.2021: Neusiedl, Burgenland

• 24.07.2021: Klagenfurt, Kärnten

• 27.07.2021: Waldbad Anif, Salzburg

• 04.08.2021: Going am Wilden Kaiser, Tirol

• 09.08.2021: Gänsehäufl, Wien