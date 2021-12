Gabenreich

In der jüngsten Kampagne #GlückGehörtZuUns feiert Zalando die kleinen Momente der Freude, die eine ganz große Rolle im Leben spielen.

Es sind diese kurzen Glücksmomente, die aus Kleinigkeiten erwachsen, mit anderen verbinden und einem innen drin ein warmes Gefühl geben. Besonders jetzt zu den Feiertagen, wenn wir Zeit mit unseren Liebsten verbringen, funkelnde Lichterketten bestaunen, nach Herzenslust schlemmen und uns in unsere schönsten Festtagsoutfits werfen.

Auch mit Liebe ausgesuchte kleine Geschenke können einen Schimmer der Freude in dunklen Wintertagen erzeugen. Deine Lieblingsinfluencerinnen teilen dir ihre Tipps mit, wie du Freunden und Familie mit jedem Budget ein Lächeln ins Gesicht zaubern kannst!

Budget bis 50 Euro

Diashow: Geschenkideen von Lilou 1/4 1/4

2/4 2/4

3/4 3/4

4/4 4/4 © zalando/gettyimages Erhältlich via zalando.at © Zalando Erhältlich via zalando.at © Zalando Erhältlich via zalando.at © Zalando Erhältlich via zalando.at

Klein aber fein von @l3e3l0o

Die Wienerin und erfolgreiche TikTokerin Lilou bezaubert nicht nur durch modisches Feingefühl und tatenkräftigen Aktivismus, sondern behält auch finanziell alles im Griff ohne, dass die Qualität der Geschenke leidet. Sie versteht es, mit kleinen Aufmerksamkeiten Freude zu bereiten und ist mit ihren Tipps absolut up to date!

Unter ihrem Weihnachtsbaum landet ein chunky Ring von Guess, eine knallbunte Tote Bag von Fiorucci, ein Face Lifting Gadget von Rosental Organics und Lip Gloss von Too Faces.

Budget bis 150 Euro

Diashow: Geschenkideen von Deea und Laura 1/5 1/5

2/5 2/5

3/5 3/5

4/5 4/5

5/5 5/5 © zalando/gettyimages Erhältlich via zalando.at © Zalando Erhältlich via zalando.at © Zalando Erhältlich via zalando.at © Zalando Erhältlich via zalando.at © Zalando Erhältlich via zalando.at

Beauty Inspirations von @lesfactoryfemmes

Deea und Laura von lesfactoryfemmes bestechen normal durch coolen Minimalismus, ob in Sachen Fashion oder Interior Design, ob mit Sprößling in der Trageschlinge oder ohne. Bei ihren Weihnachts-Mitbringseln setzen sie bevorzugt auf Kosmetika und Beauty-Produkte. Ihre liebsten erhalten eine regenerierende Gesichtsmaske von Oskia, duftendes Parfum von Zarkoperfume, eine Make-up-Palette von RMS Beauty in zarten Nude-Tönen und einen Beauty Roller von Skin Gym.

Budget bis 500 Euro

Diashow: Geschenkideen von Ivana Ho 1/5 1/5

2/5 2/5

3/5 3/5

4/5 4/5

5/5 5/5 © zalando/gettyimages Erhältlich via zalando.at © Zalando Erhältlich via zalando.at © Zalando Erhältlich via zalando.at © Zalando Erhältlich via zalando.at © Zalando Erhältlich via zalando.at

Luxusgoodies von @ivana__ho

Deutlich kostenintensiver und designer-lastiger geht es bei Unternehmerin und Model Ivana Ho zu. Die Kennerin gehobener Gastronomie und ausgesuchter High-End-Marken hat eine Auge für die ganz besonderen Goodies. Sie wählt aus dem Zalando-Sortiment einen exklusiven Strickpullover und die Pearl Bag von Cult Gaia, große goldene Ohrringe von Versace und einen Facial Massager von Haute Custom aus.

Christmas-Spirit

Ob nostalgische Familienzusammenkünfte, Punsch- und Kekstreffen mit Freund*innen oder Zeit zu zweit mit dem Lieblingsmenschen – Zalando will dazu anregen, die Freude in all ihren Formen zu zelebrieren und mit anderen zu teilen. Für besinnliche und vor allem glückliche Feiertage, die einem trotz frostiger Temperaturen warm ums Herz werden lassen.