Alpabzüge, Wasserfälle, und viel mehr

Der Herbst in der Schweiz ist ein Erlebnis für alle Sinne – es lohnt sich also genau hinzuhören, hinzuschauen und zu fühlen.

Das Knistern des Laubes, das Zwitschern der Vögel, die Geräusche der festlichen Alpabzüge und die Klänge der zahlreichen Herbstfeste gehören zu den traditionellen Geräuschen des Herbsts am Land und lösen großartige Stimmung aus. Jetzt den Schweizer Herbst hören!

Die bunten Schweizer Alpabzüge

© Switzerland Tourism/Jan Geerk ×

Einen Klang, den man im Herbst in der Schweiz wohl oft hört, ist der Klang der Alpabzüge. Dieses traditionsreiche Bergfest sorgt alljährlich für Begeisterung und gilt als eines der schönsten Feste des Herbsts. Die Rückkehr der Kühe, Schafe, Ziegen und Alpakas, die ihren Sommer auf der Alp verbracht haben, wird gefeiert und findet zwischen Mitte August und Mitte September statt. Bei diesen Feierlichkeiten werden die Tiere mit aufwendigen Blumenkronen geschmückt, die den Namen „Tschäppl“ tragen. Kühe, zum Beispiel, die besonders viel Milch gegeben haben, werden mit besonders liebevollen „Tschäppeln“ ausgezeichnet. Der Kopfschmuck ist von Region und Alp abhängig, meist werden saisonale Blumen verwendet. Die Alpabzüge werden begleitet von Markständen, Musik und kulinarischen Angeboten und dem Klang von Glocken. Die Alpabzüge sind also ein wahres Erlebnis, welches seit hunderten von Jahren Freude bereitet.

Das Tosen der Wasserfälle

© Switzerland Tourism/JanGeerk ×

Neben Seen und Flüssen besitzt die Schweiz auch eine Vielzahl an faszinierenden Wasserfällen. Bei den milden und warmen Temperaturen des frühen Herbsts führen diese ein kühles Nass herbei, welches mit tosenden Wassermengen und tollen Aussichten einhergeht. Der wohl beeindruckendste Wasserfall der Schweiz ist der Rheinfall bei Schaffhausen. Er ist der größte Wasserfall Europas und kann hautnah erlebt werden. Mit dem Schiff erreicht man Schlösser der Region und sogar den Felsen inmitten des tosenden Wasserfalls. Weitere Wasserfälle, die garantiert für Begeisterung sorgen, sind zum Beispiel die Staubbachfälle bei Lauterbrunnen, die Trümmelbachfälle im Lauterbrunnental und der Reichenbachfall südlich von Meiringen, in dessen Nähe auch die Gletscherschlucht Rosenlaui bestaunt werden kann.

Herbstwanderungen mit Extras

© Switzerland Tourism/Giglio Pasqua ×

Wer auf der Suche nach tollen Herbstwanderungen ist, wird in der Schweiz auf jeden Fall fündig. Auf einem Netz an Wanderwegen mit über 65.000 Kilometern Gesamtlänge lässt sich die Schweiz mit allen Sinnen erleben. Das Knistern des Laubes unter den Füßen und die letzten warmen Sonnenstrahlen machen das Wandern im Herbst zu einer erholsamen Erfahrung. Zahlreiche Wanderwege bieten außerdem besondere Begebenheiten. Bei der Wanderung mit dem Start- und Endpunkt von Haute-Nendaz können die größten Lärchen Europas bestaunt werden, in Graubünden ist man auf der Spur der Wildtiere, und bei Wanderungen rund um und auf den Monte Lema kann feinste Kulinarik genossen werden.

Die Klänge des Herbsts erfahren – das geht im Schweizer Herbst besonders gut.

