Der kika Winterschlussverkauf geht ins große Finale!

So günstig wie noch nie: Bis zu minus 77% auf viele Möbel bei kika.

Sie wollen neue Möbel und Wohnaccessoires so günstig wie nie? Dann kommen Sie jetzt zu kika, denn unser Schlussverkauf geht ins große Finale! Nur noch diese Woche warten bis zu minus 77 Prozent in allen kika Einrichtungshäusern in ganz Österreich. Sie wünschen sich schon länger ein neues Sofa oder einen neuen Esstisch? Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit, Ihr Zuhause noch schöner zu machen und dabei jede Menge Geld zu sparen.

Beste Qualität zu sensationellen Preisen

Aufgrund der Schließung nach Weihnachten sind unsere Lager bis oben voll. Auch die Neuware trifft bereits ein und so können wir beim aktuellen Schlussverkauf noch günstigere Preise bieten als normalerweise. Wie das geht? Unsere Ausstellungsflächen werden aktuell umgestaltet und so gibt es eine Vielzahl an Ausstellungsstücken stark rabattiert. Zusätzlich haben wir extra für diese Zeit Sonderposten vergünstigt eingekauft, die wir nun zu sensationellen Preisen an Sie weitergeben können. Da ist alles dabei: Von Polstermöbeln über Boxspringbetten, Matratzen und Teppichen bis hin zu Esszimmermöbeln, Geschirr, Töpfen aber auch Leuchten und Heimtextilien.

Wer also nach richtigen Schnäppchen sucht und dennoch nicht auf Qualität verzichten möchte, der hat beim kika Winterschlussverkauf die große Chance!

Günstig und sicher einkaufen

Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst von den besten Angeboten. Wir haben ausreichend Platz in unseren Einrichtungshäusern und können so für ein sicheres Einkaufserlebnis garantieren. Unsere MitarbeiterInnen stehen Ihnen jederzeit zur Seite und beraten Sie gerne – wenn auch mit etwas mehr Abstand als gewohnt.

Alle Informationen finden Sie auch in unserer Online-Filiale auf kika.at