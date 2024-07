Der Garten als zweites Wohnzimmer: So gelingt die Gestaltung

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine bezahlte Anzeige von vidaXL

Ein Garten ist ein Rückzugsort, ein Ort der Entspannung und Erholung – kurzum: ein zweites Wohnzimmer. In einer Zeit, in der das Leben immer hektischer wird, ist es umso wichtiger, einen Ort der Ruhe und Gelassenheit zu schaffen. Mit der richtigen Gestaltung kann man den Garten in eine Wohlfühloase verwandeln, die sowohl für gemütliche Stunden allein als auch für gesellige Treffen mit Freunden und Familie perfekt geeignet ist.

In diesem Artikel zeigt vidaXL, wie man den eigenen Garten optimal gestalten kann, um das Beste aus diesem wertvollen Außenbereich herauszuholen.

Die Planung ist der Schlüssel

Eine sorgfältige Planung ist das Fundament für die erfolgreiche Gestaltung eines Gartens als zweites Wohnzimmer. Bevor man mit der eigentlichen Gestaltung beginnt, sollte man sich zunächst Gedanken über die gewünschte Nutzung des Gartens machen. Soll der Garten hauptsächlich zur Entspannung dienen, oder möchte man auch Platz für gesellige Treffen schaffen? Vielleicht auch eine Kombination aus beidem.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Planung ist die genaue Vermessung der verfügbaren Fläche. Es lohnt sich, eine Skizze des Gartens anzufertigen, in die man alle gewünschten Elemente einträgt. Auf diese Weise behält man den Überblick und kann besser abschätzen, wie viel Platz für Möbel, Pflanzen und Dekorationen zur Verfügung steht.

Eine gut durchdachte Budgetplanung hilft, unnötige Ausgaben zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle wichtigen Elemente berücksichtigt werden können. Dabei ist es hilfreich, eine Prioritätenliste zu erstellen: Welche Anschaffungen sind unerlässlich und welche können eventuell später ergänzt werden?

Die richtige Auswahl an Möbeln

Bequeme und funktionelle Gartenmöbel von vidaXL verwandeln den Garten in ein zweites Wohnzimmer. Funktionalität und Komfort stehen bei der Wahl im Vordergrund. Bevor man sich für bestimmte Möbel entscheidet, sollte man überlegen, wie die verschiedenen Bereiche des Gartens genutzt werden sollen. Ein gemütlicher Lounge-Bereich erfordert beispielsweise bequeme Sitzmöglichkeiten wie Sofas und Liegestühle, während ein Essbereich stabile Tische und Stühle benötigt.

Die Auswahl des Materials ist ein weiterer wichtiger Faktor. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile, die man berücksichtigen sollte. Holzmöbel strahlen natürliche Wärme aus und passen sich gut in die Gartenlandschaft ein, benötigen jedoch regelmäßige Pflege, um ihre Schönheit zu erhalten. Metallmöbel aus Aluminium oder Edelstahl sind robust und wetterbeständig, können aber bei direkter Sonneneinstrahlung heiß werden. Kunststoffmöbel sind leicht und pflegeleicht, bieten aber oft weniger Komfort und können unter starker Sonneneinstrahlung ausbleichen.

Es lohnt sich, in wetterfeste und langlebige Möbel zu investieren. Möbel mit abnehmbaren und waschbaren Kissenbezügen sind besonders praktisch, da sie leicht gereinigt und bei Bedarf ausgetauscht werden können.

Pflanzen als Gestaltungselemente

Pflanzen sind ein zentrales Element bei der Gestaltung eines Gartens und tragen wesentlich zur Atmosphäre bei. Sie verleihen dem Außenbereich nicht nur Farbe und Leben, sondern können auch verschiedene Bereiche des Gartens voneinander abgrenzen und so Struktur schaffen. Bei der Auswahl der Pflanzen sollte man auf Vielfalt und Harmonie achten.

Zunächst ist es wichtig, die richtigen Pflanzen für die jeweiligen Gartenbereiche zu wählen. Sonnenliebende Pflanzen wie Lavendel und Rosen eignen sich hervorragend für sonnige Plätze, während schattentolerante Pflanzen wie Farne und Hostas besser in schattigen Ecken gedeihen. Durch die Kombination verschiedener Pflanzenarten kann man interessante Kontraste und spannende Akzente setzen.

Mit einer gut durchdachten Farbpalette kann man bestimmte Stimmungen erzeugen und den Garten harmonisch gestalten. Warme Farben wie Rot, Orange und Gelb verleihen dem Garten eine lebendige und einladende Atmosphäre, während kühle Farben wie Blau, Lila und Weiß eine beruhigende Wirkung haben.

Neben Blumen und Stauden sollten auch Sträucher und Bäume in die Gartengestaltung einbezogen werden. Sie bieten nicht nur Schatten und Schutz, sondern können auch als Blickfang dienen und dem Garten eine vertikale Struktur verleihen. Immergrüne Pflanzen wie Buchsbaum und Eibe sorgen dafür, dass der Garten auch im Winter attraktiv bleibt.

Eine interessante Möglichkeit, Pflanzen als Gestaltungselemente zu nutzen, ist das Anlegen von Themengärten. Ein Kräutergarten beispielsweise bietet nicht nur eine hübsche Optik, sondern auch praktische Vorteile für die Küche. Ein Steingarten mit Sukkulenten und alpinen Pflanzen kann pflegeleicht und gleichzeitig eindrucksvoll sein.

Beleuchtung für die richtige Atmosphäre

Eine gut durchdachte Beleuchtung von vidaXL verleiht dem Garten nicht nur eine besondere Atmosphäre, sondern verlängert auch die Nutzungsdauer in den Abendstunden. Mit der richtigen Beleuchtung kann man den Garten in ein stimmungsvolles zweites Wohnzimmer verwandeln, in dem man auch nach Einbruch der Dunkelheit gerne Zeit verbringt.

Es gibt verschiedene Arten von Beleuchtung, die man im Garten einsetzen kann. Solarlampen sind eine umweltfreundliche und einfache Möglichkeit, Wege und Terrassen zu beleuchten. Sie laden sich tagsüber auf und geben in der Nacht ein angenehmes Licht ab. LED-Leuchten sind eine weitere energieeffiziente Option, die durch ihre lange Lebensdauer und Vielseitigkeit überzeugen. Für eine romantische und gemütliche Stimmung sorgen Fackeln und Kerzen, die ein warmes, flackerndes Licht verbreiten.

Ein Beleuchtungskonzept sollte verschiedene Lichtquellen kombinieren, um unterschiedliche Bereiche des Gartens hervorzuheben und eine harmonische Gesamtwirkung zu erzielen.

Auch dekorative Beleuchtungselemente können den Garten verschönern. Lichterketten, die in Bäumen oder um Geländer gewickelt werden, schaffen eine festliche und einladende Atmosphäre. Wasserspiele wie Brunnen oder Teiche lassen sich mit speziellen Unterwasserleuchten in Szene setzen und verleihen dem Garten einen magischen Touch.

Outdoor-Dekorationen und Accessoires

Mit der richtigen Auswahl an dekorativen Elementen kann man dem Garten eine persönliche Note verleihen und ihn zu einem echten Hingucker machen. Die Auswahl und Platzierung von Dekorationen ist dabei entscheidend. Skulpturen, Statuen und Windspiele können interessante Akzente setzen und den Garten beleben. Sie sollten so platziert werden, dass sie ins Auge fallen, ohne jedoch den Raum zu dominieren. Eine Wasserfontäne oder ein kleiner Teich kann als zentrales Element fungieren und eine beruhigende Wirkung haben.

Funktionelle Accessoires wie Kissen, Decken und Teppiche sind nicht nur praktisch, sondern tragen auch wesentlich zur Gemütlichkeit bei. Mit weichen Kissen und Decken kann man Gartenmöbel komfortabler gestalten und gleichzeitig Farbakzente setzen. Outdoor-Teppiche schaffen eine wohnliche Atmosphäre und definieren verschiedene Bereiche im Garten.

Auch persönliche Gegenstände können im Garten einen Platz finden und ihn einzigartig machen. Selbstgemachte Dekorationen, Erbstücke oder Fundstücke aus dem Urlaub erzählen Geschichten und geben dem Garten Charakter. Sie sollten sorgfältig ausgewählt und arrangiert werden, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzeugen.