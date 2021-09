Der Alleskönner für die Küche!

Stylisch, nachhaltig, flexibel und mit neuer Zylinder-Technologie!

Sprudelfans können nun jederzeit in Sekundenschnelle selbst gesprudelte Getränke genießen - und das sowohl zuhause als auch unterwegs. Denn die DUO ist der erste SodaStream Wassersprudler mit dualem System, bestehend aus einer neu gestalteten Glas- sowie einer wiederverwendbaren BPA-freien Kunststoffflasche. Während die Glasflasche mit neuem Design sich perfekt für die Nutzung zuhause eignet, sorgt die praktische Kunststoffflasche zusätzlich für Erfrischung „To-Go“. Ein weiteres Plus: Beide 1-Liter Flaschen sind spülmaschinengeeignet! Der Neuzugang in der SodaStream Familie überzeugt mit cleveren Details und setzt neue Maßstäbe in allen Bereichen: Mit einer Höhe von nur 44 cm ist die DUO die kompakteste Maschine im SodaStream Sortiment und passt problemlos unter fast jeden Küchenkasten. Das edle Design verleiht ihr einen besonderen Schliff und macht sie zum wahren Hingucker: Während der Korpus in glänzendem Edelstahl gehalten ist, überzeugen Maschinenkörper und Abdeckung der DUO in zwei verschiedenen Farben. In elegantem Titan oder strahlendem Weiß wird sie zum neuen It-Piece in jeder Küche.

Für noch mehr Komfort sorgt bei der DUO auch der vereinfachte Zylinderwechsel. Sprudelliebhaber müssen dank der neuen Quick Connect Zylinder Technologie den Kohlensäure-Zylinder nicht mehr einschrauben, sondern können ihn bequem einsetzen. Mit nur einem Zylinder können bis zu 60 Liter Leitungswasser ganz einfach per Knopfdruck aufgesprudelt werden. Damit gehört nicht nur lästiges Schleppen schwerer Sixpacks, sondern auch die Lagerung zuhause der Vergangenheit an und es können bis zu Tausende Einweg-Plastikflaschen eingespart werden!

Die DUO ist im Handel sowie Online unter www.sodastream.at erhältlich.