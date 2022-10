Tony's Chocolonely launcht erneut den fairen Adventskalender. Außerdem: Unsere zwei Lieblings-Winter-Sorten von der niederländischen Schokoladen-Marke mit Mission...

Vorweihnachtszeit im vergangenen Jahr: Aufschreie, Tränen, empörte Eltern. Selbst das englische Frühstücksfernsehen berichtete - doch was war geschehen? Ein Adventskalender mit leerem Törchen! Damit hatte niemand gerechnet. Verantwortlich dafür war Tony’s Chocolonely, die Chocolate Love Brand aus den Niederlanden, bekannt für ihre außergewöhnlichen Sorten und farbenfroh verpackten Tafeln.

Doch das leere Türchen war kein Produktionsfehler, sondern Teil einer wichtigen Mission: So möchte Tony’s Chocolonely durch ungewöhnliche Aktionen Aufmerksamkeit kreieren und das Bewusstsein stärken, dass auch heute noch die Profite im Kakaoanbau ungerecht verteilt sind und Menschen unter Ausbeutung leiden. Tony’s Chocolonely möchte das ändern und verfolgt darum die Mission, Schokolade 100% frei von moderner Sklaverei & illegaler Kinderarbeit zu machen, und zwar jede Schokolade, weltweit.

Auch in diesem Jahr zur Weihnachtszeit, wenn sich die Regale im Supermarkt wieder mit all den herrlichen weihnachtlich-schokoladigen Süßigkeiten füllen, ist Tony’s mit einer neuen Edition des TONY’S CHOCOLONELY COUNTDOWN-KALENDER dabei. Der riesige Countdown-Kalender in Buchform ist gefüllt mit 25 einzeln verpackten Tiny Tony's Pralinen in 10 leckeren Geschmacksrichtungen, die nach Tony’s 5 Beschaffungsprinzipien für eine gerechtere Schokolade-Lieferkette hergestellt werden.

Daneben sind auch die winterlichen Sorten bald wieder erhältlich: Die TONY’S CHOCOLONELY VOLLMILCH-SCHOKOLADE mit Glühwein ist eine köstliche Mischung aus Milchschokolade, Rotwein, Zitrusfrüchten und winterlichen Gewürzen; die TONY’S CHOCOLONELY LEBKUCHEN-SCHOKOLADE macht jede Vorweihnachtszeit perfekt mit leckeren Lebkuchen-Stückchen in der Vollmilch-Schokolade.

Erhältlich ist der Tony’s Chocolonely Countdown-Kalender zum Advent ab Mitte Oktober im Tony’s Webshop sowie bei ausgewählten Supermärkten. Die weihnachtlichen Sorten sind bereits im österreichischen Tony’s Webshop für 3,70€ gelistet.