Denim-All-Over: So trägt man den Jeans-Trend

Leni Klum begeistert bei der Launch-Party von Michael Kors im Jeans-Overall.

Der Jeans-All-Over-Look feiert in diesem Sommer sein modisches Comeback. Wer jetzt mit Schrecken an die "Jeans-Katastrophe" von Britney Spears und Justin Timberlake 2001 bei den American Music Awards denkt, der kann beruhigt sein. Der Style hat sich im Laufe der Jahre zum Guten weiterentwickelt. Wie das in diesem Jahr am besten aussieht, zeigt uns aktuell Leni Klum (18).

Im Denim-Outfit zur Party von Michael Kors

Die 18-Jährige erschien zur Launch-Party von Michael Kors im angesagten Jeans-Overall und bewies damit ein weiteres Mal, dass sie den guten Geschmack von Model-Mama Heidi mitbekommen hat. Abgerundet wir der Look mit einer kleinen Designer-Tasche und cremefarbene High Heels. Aus einem Piece, das viele vielleicht eher im Alltag tragen würden, macht sie mit geschickt gewählten Accessoires ein optimales Party-Outfit – im wahrsten Sinne des Wortes, der Promi-Sprössling feierte am selben Abend nämlich auch seinen 18. Geburtstag.