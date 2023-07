Buntes Laub, milde Temperaturen und farbenprächtige Landschaften signalisieren, dass die sinnlichste Jahreszeit der Schweiz begonnen hat.

Die Veränderungen der Natur, die klare Luft und die unterschiedlichsten Grüntöne der Wiesen sorgen dafür, dass der Herbst in der Schweiz ein wahres Erlebnis für alle Sinne darstellt. Jetzt den Schweizer Herbst sehen!

Der Laubtracker der Schweiz zeigt auf, wann und wo die Wälder ihr goldenes Feuerwerk veranstalten und ihre volle Farbenpracht erreichen.

Wandern im Herbst

© Switzerland Tourism/Jan Geerk ×

Für Wanderer eignen sich die zahlreichen Wanderwege mit einer Gesamtlänge von über 65.000 Kilometern inmitten der Natur, wie die aussichtsreiche Höhenwanderung im Jura und Drei-Seen-Land, die Wanderung auf Spuren von Wildtieren in Graubünden, das Wandern in der romantischen Rheinlandschaft in der Ostschweiz oder das verwunschene Breccatal in der Fribourg Region.

Fahrradtouren in allen Variationen

© Pascal Gertschen ×

Auch für Fahrradfahrer ist der Herbst in Schweiz ein echtes Erlebnis. Auf Radwegen, die sich über 12.000 Kilometer erstrecken, kann die Schweiz in ihrer ganzen Schönheit erlebt werden. Das Velo (deutsch: Fahrrad) ist in der Schweiz sehr beliebt. Das zeigt sich an den vielen Rennvelo-Strecken und den vielen Velotouren, die im Herbst voll und ganz ausgeschöpft werden können – es warten abenteuerliche Single-Trails, Mountainbike-Routen und auch ausgedehnte e-Bikerouten.

Die faszinierenden Panorama-Züge

© Switzerland Tourism ×

Wer auf der Suche nach einer gemütlicheren Alternative ist, ist bei den Panorama-Zügen richtig. Diese Strecken zählen zu den größten Highlights des Landes und führen vorbei an wunderschönen Bergkulissen, Gletschern, atemberaubenden Aussichten und vielen mehr. Beispiele für solche Premium-Panorama-Zügen sind der Bernina Express und der Luzern-Interlaken Express.

Spannende Wildtierbeobachtungen

© Switzerland Tourism ×

Auch Wildtierbeobachtungen sorgen im Herbst in der Schweiz für Begeisterung. Professionelle Guides zeigen die Vielfalt an Wildtieren, wie Steinböcke, Bartgeier oder Biber, und klären über das richtige Verhalten bei der Begegnung mit Wildtieren auf. Generell ist es von Vorteil, Ferngläser mitzunehmen, Geduld zu haben und möglichst ruhig zu bleiben, um eine erfolgreiche Wildtierbeobachtung und -begegnung zu haben.

Der Herbst in der Schweiz bietet unglaublich viele Möglichkeiten, um die Natur so richtig zu genießen - egal ob mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit Zug.

Social Media Links:

Instagram @myswitzerlandde

Twitter @myswitzerland_d

Facebook @myswitzerland

Youtube @myswitzerland

TikTok @switzerlandtourism

Hashtags #IneedSwitzerland #inLOVEwithSWITZERLAND