Kulinarische Highlights

Der Schweizer Herbst hält auf kulinarischer Ebene einiges bereit. Die köstliche Vielfalt zeigt sich in Restaurants, regionalen Spezialitäten und hochstehenden Weinen. Jetzt den Schweizer Herbst schmecken!

Das heimische Obst und Gemüse der Schweiz überzeugt alle, die auf der Suche nach kulinarischen Highlights sind. Egal ob Herbstausflug, Picknick, Restaurantbesuche, oder Übernachtungen inmitten von Reben – im kulinarisch einzigarten Schweizer Herbst ist bestimmt für Jeden und Jede etwas dabei.

© Switzerland Tourism/Tina Sturzenegger ×

Kulinarische Herbstausflüge

© Switzerland Tourism/Giglio Pasqua ×

Eine Vielzahl an Aromen erfüllt die Luft; Pilze, Marroni, und Kürbisse, soweit das Auge reicht. Das ist der Schweizer Herbst. Auf kulinarischen Herbstausflügen kann dieser voll und ganz ausgekostet werden. Bei den Weindegustationen in Weinkellereien in der Mendrisiotto Region wird unter anderem der bekannteste Wein der Region verkostet – der Merlot. Am Walensee werden E-Bike Touren mit erstklassiger Kulinarik verbunden und auf dem Fünfländerblick kann mit einem Fondue-Rucksack Fondue während einer Wanderung mit begeisterndem Ausblick konsumiert werden. Viele weitere Destinationen, Picknick-Spots und regionale Spezialitäten laden zum Genießen ein.

Exzellenter Weintourismus

© Switzerland Tourism/Giglio Pasqua ×

Der Weintourismus in der Schweiz ist eindeutig eines der größten Highlights im Herbst. Die Schweiz bietet eine enorme Vielfalt an Erlebnissen rundum Wein und Reben. Dazu gehören die zahlreichen Degustationen, zum Beispiel in den Lavaux Weinbergen, in Lausanne, und Lugano oder auch Rivaz und Weintouren zu Fuß oder auf dem Fahrrad, unter anderem in Genève, Vico Morcote, Aigle, Sion und auf dem Johannisberg.

© Switzerland Tourism/Dominik Baur ×

Außerdem bieten zahllose Weinhotels äußerst einzigartige Übernachtungsmöglichkeiten. In Maienfeld, zum Beispiel, kann in einem Weinfass übernachtet werden. In einem ehemaligen Wasserturm in Sierre bieten Winzer nicht nur Wein sondern auch Zimmer an. In Luzern ist die Bubble-Suite ein Geheimtipp für alle Weinliebhaber. Das Weinland Schweiz mit seinen Reben, Winzern und qualitativen Weinsorten wartet darauf, entdeckt zu werden.

