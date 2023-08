Schokolade, Käse und mehr

Gerüche sind kraftvoll – sie können Erinnerungen schaffen und für intensive Erlebnisse sorgen. Im Schweizer Herbst spielen Gerüche eine große Rolle. Mit Kastanien, Pilzen, Blättern, Moos und frischen Brisen ist der Schweizer Herbst ein wahrer Genuss für die Nase.

Jetzt den Schweizer Herbst riechen!

Herbstwanderungen

© Switzerland Tourism/Giglio Pasqua ×

Der feuchte Waldboden unter den Füßen, der Geruch von Tannennadeln und Kastanien in der Nase – die vielen Wanderwege der Schweiz führen über Berge, durch Wälder und in wunderschöne Landschaften. In der Ostschweiz wird durch die romantische Rheinlandschaft gewandert, auf dem Monte Lema kann nach der Wanderung einzigartige Kulinarik genossen werden, und die Wanderung zum Morgenberghorn fordert ambitionierte Wanderer. So lässt sich die Natur im Herbst ganz besonders fühlen und riechen.

Schweizer Schokolade

© Mattias Nutt Photography ×

Schweizer Schokolade ist besonders – denn Schweizer Chocolatiers machen aus der Kakaobohne vielfältige Köstlichkeiten, wie Truffes, Pralinés, Torten, und Mousse au Chocolat. Schon im 16. Jahrhundert kam die Schokolade aus Amerika nach Europa und seit dem 17. Jahrhundert wird sie in der Schweiz produziert. Diese lange Tradition sorgt dafür, dass die Schweizer Schokolade in zahlreichen Ländern bekannt und beliebt ist.

Schweizer Käse

© Pascal Gertschen.ch ×

Der Käse gehört einfach zur Schweiz. 40% der Schweizer Milch wird zu Schweizer Käse verarbeitet und jährlich konsumieren Schweizerinnen und Schweizer pro Kopf gut 22 Kilogramm Käse. Doch der Schweizer Käse ist nicht nur in seinem Heimatsland beliebt. Dank seinem einzigartigen Geschmack, seiner unbestrittenen Qualität und seiner Authentizität erfreut sich der Schweizer Käse internationaler Beliebtheit. Übrigens werden in der Schweiz über 700 verschiedene Sorten Käse hergestellt.

Fondue Erlebnisse

© Matterhorn Group/Simon Bühler ×

Die Schweiz bietet für Fondue-Liebhaber vielfältigste Erlebnisse rundum den beliebten geschmolzenen Käse. In Rigi, zum Beispiel, kann das Fondue während einer nostalgischen Fahrt im ältesten Elektro-Zahnradtriebwagen der Welt genossen werden. In Cossonay-Ville gibt es die Möglichkeit, eine Fondue-Ballonfahrt zu unternehmen und in Vitznau begeistert das Fondueschiff ‚Vitznauerhof‘. Natürlich wird bei all diesen und vielen weiteren Fondue-Highlights in der Schweiz auch alles angeboten, was eben zum Fondue gehört. So stehen Brot, Getränke, Beilagen und Dessert bereit.

Social Media Links:

Instagram @myswitzerlandde

Twitter @myswitzerland_d

Facebook @myswitzerland

Youtube @myswitzerland

TikTok @switzerlandtourism

Hashtags #IneedSwitzerland #inLOVEwithSWITZERLAND