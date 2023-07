Kneippen, Wellnessen und Entspannen

Der Herbst fühlt sich ganz besonders an, wenn man diesen Gefühlen Aufmerksamkeit schenkt.

Frische Luftzüge, das Rascheln der Blätter, und die Abkühlung nach einem heißen Sommer machen den Herbst zur perfekten Jahreszeit um sich zu entspannen und einen Gang zurückzuschalten. Die Schweiz bietet hierfür zahlreiche Möglichkeiten. Jetzt den Herbst in der Schweiz fühlen!

Durchblutung fördern mit Barfußwegen und Kneippanlagen

© SaastakTourismAG ×

(https://www.myswitzerland.com/de-at/unterkuenfte/hotels/spa-vitality-hotels/outdoor-adventures/barefoot-paths-and-kneipp-facilities/ )

Barfußwege und Kneippanlagen sind die perfekte Möglichkeit, um mit sich selbst und seinem Körper in Einklang zu kommen. Kneippanlagen fördern die Durchblutung, regen Stoffwechsel und Kreislauf an und sind außerdem eine gute Abkühlung an den wärmeren Herbsttagen. In der Schweiz überzeugen zum Beispiel der Naturkneippweg in Blitzingen, die Kneippanlage Schwandalpweiher, oder auch die Kneippanlage in Saas-Fee.

Barfußwege erhöhen ebenfalls die Blutzirkulation und können dadurch dabei helfen, die natürlichen Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren. Außerdem kann so die Aufmerksamkeit voll und ganz auf die Gegenwart gelenkt werden, was bei Stress und Gedankenkreisen reduzieren kann. Der Barfußweg in Nendaz, zum Beispiel, bietet Sand, Holzschnitzeln, Kieselsteine, Tannenzapfen und viel mehr. Beim Barfußweg in Krummenau kann über Torfboden in einem Hochmoor gegangen werden. Der Barfußweg Gonten vereint die Elemente typischer Barfußwege mit einer Kneippstelle in einem Bergbach.

Wellness Destinationen mit Entspannungs-Garantie

© Switzerland Tourism/Dominik Baur ×

Der Herbst ist auch eine ideale Zeit für einen Wellnessurlaub. Die Schweiz besitzt eine Vielfalt an Wellness Destinationen, die garantiert für Entspannung sorgen. Die sogenannten Nature Spas bieten Gästen viele Möglichkeiten, um die Natur zu genießen. Zum Beispiel kann im Wald gebadet, in einem Saunaboot entspannt, oder in Hot Tubs der Alpenblick genossen werden. (https://www.myswitzerland.com/de-at/erlebnisse/sommer-herbst/herbst/nature-spa/ )

Weitere Wellness Oasen sind das Leukerbad mit seinen heißen Quellen, Scuol inmitten von Bergen, Charmey mit dampfenden Bädern und verwunschenen Seen und Bad Zurzach in der wunderschönen Rheinlandschaft. In all diesen und vielen weiteren Wellness Orten kann erstklassig entschleunigt werden.

Der Herbst in der Schweiz bietet viele Chancen um diese besondere Jahreszeit wahrzunehmen, zu fühlen und zu genießen.

