× Das Zalando Beauty Haus <br> ist zu Gast in Wien

Das Zalando Beauty Haus ist von 9. bis 11. Juni zu Gast in Wien.

Die neuesten Beauty-Trends entdecken, exklusive Workshops besuchen und Behandlungen genießen – all das kann man von 9. bis 11. Juni im Zalando Beauty Haus in der Herrengasse in Wien. Das dreitägige Offline-Erlebnis bietet Beauty-Fans in Österreich auf zwei Etagen die Möglichkeit, das Zalando Beauty Sortiment zu testen und eine kuratierte Auswahl des aus über 16.000 Artikel bestehenden Zalando Beautysortiments zu erkunden. Die Aktivierung begleitet die Kampagne “Entdecke Beauty bei Zalando” und schafft einen physischen Ort, an dem Kund*innen neue Produkte entdecken und sich mit Beauty-Liebhaber*innen austauschen können. Das Zalando Beauty Haus und die Behandlungen vor Ort sind kostenfrei und ohne Anmeldung für zugänglich. Für einen Platz in einem der Workshops kann man sich vorab anmelden.

© Zalando ×

Tauchen Sie in die Beauty-Welt von Zalando ein.

Nail Bar von Babetown & Skin-Analyse von Babor

Im Zalando Beauty Haus in Partnerschaft mit Babetown erwartet Besucher*innen unter anderem eine Nail Bar gehostet vom Wiener Beauty Concept Store Babetown sowie eine Skin Analyse von Babor. Zusätzlich zu den Aktivierungen, die für alle Besucher*innen zugänglich sind und keine Anmeldung benötigen, können sich Beauty-Liebhaber*innen vorab für exklusive Skincare und Makeup Workshops anmelden. Das Programm umfasst neben einer Face Yoga Session mit Olivia Szmidt bekannt auf Instagram unter dem Handle @getfacefit, eine Face Painting Masterclass mit dem Zalando Beauty Kampagnen Gesicht Kicki Yang Zhang sowie einen Skincare Workshop mit Melina Haskic von SELFCARE SOCIETY. Anmeldungen sind ab sofort unter www.zalandobeauty.at möglich.

© Zalando ×

Entdecken Sie die neuesten Beauty-Produkte.

Produkte, Tools und Beauty-Trends entdecken

„Bei der aktuellen Zalando Beauty Kampagne dreht sich alles um Selbsterfahrung und die Beauty-Momente, die uns ein gutes Gefühl geben und uns mit anderen verbinden. Das Zalando Beauty Haus in Partnerschaft mit Babetown spiegelt unsere digitale Beauty-Plattform sowie die Kampagne offline wider und ermöglicht es Kund*innen ähnlich wie auf Zalando Beauty Produkte, Tools und Beauty-Trends, die sie am meisten interessieren, zu entdecken und mit ihnen experimentieren zu können. Wir freuen uns und hoffen, dass wir dazu beitragen, dass sich unsere Kund*innen durch Beauty ausdrücken und sich über Make-up-Trends sowie Schönheitsrituale mit anderen austauschen können und ein Teil unserer Beauty-Community werden", erklärt Joanna Rogers, VP Beauty bei Zalando.

Das vollständige Programm finden Sie hier: www.zalandobeauty.at