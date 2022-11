Was macht das Sternzeichen Waage aus? Finden Sie es jetzt heraus!

Die Waage gilt bekanntlich als sehr ausgeglichenes Sternzeichen. Harmoniebedürftigkeit und Fairness spielen bei diesem Luftzeichen eine große Rolle.

Die Charaktereigenschaften einer Waage

Waagen sind fair, kreativ und kooperativ. Wichtig für sie ist vor allem die Harmonie in zwischenmenschlichen Beziehungen und die Ästhetik in der Welt um sie herum. Auch versuchen sie, Gleichgewicht in alle Lebensbereiche zu bringen. Der Waage fällt es außerdem leicht, neue Freundschaften zu knüpfen und bestehende Freundschaften zu pflegen – denn dadurch fühlt sich die Waage so richtig lebendig.

Waagen müssen allerdings darauf achten, auf sich selbst und die eigene Intuition zu vertrauen. Sie versuchen, jede Perspektive und Meinung ihrer Mitmenschen zu berücksichtigen, was bei wichtigen Entscheidungen allerdings zu Unentschlossenheit führen kann.

Wie geht es der Waage heute?

Dies kann eine Zeit großer Veränderung für die Waage sein. Seien Sie sich Ihren Prioritäten im Leben bewusst!

Die Waage in der Liebe

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt neue Menschen kennen- und liebenzulernen. Spannungen in bestehenden Beziehungen lassen sich nun leichter auflösen. Eine gute Kommunikationsbasis ist von großer Wichtigkeit.

Die Waage im Beruf

Im Moment fällt es der Waage einfach, neue Projekte zu beginnen. Dies könnte sich auch im Berufsalltag widerspiegeln. Überfordern Sie sich jedoch nicht.

Die Waage in der Gesundheit

Neu gefundene Motivation und Energie erleichtern der Waage nun den Alltag. Jedoch kann die Stimmung und die Gesundheit der Waage durch saisonale Effekte beeinflusst werden. Die Waage sollte nicht vergessen sich neben zahlreichen neuen Projekten Ruhe zu gönnen.