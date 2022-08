Was macht das Sternzeichen Waage aus? Finden Sie es jetzt heraus!

Die Waage gilt bekanntlich als sehr ausgeglichenes Sternzeichen. Harmoniebedürftigkeit und Fairness spielen bei diesem Luftzeichen eine große Rolle.

Die Charaktereigenschaften einer Waage

Waagen sind fair, kreativ und kooperativ. Wichtig für sie ist vor allem die Harmonie in zwischenmenschlichen Beziehungen und die Ästhetik in der Welt um sie herum. Auch versuchen sie, Gleichgewicht in alle Lebensbereiche zu bringen. Der Waage fällt es außerdem leicht, neue Freundschaften zu knüpfen und bestehende Freundschaften zu pflegen – denn dadurch fühlt sich die Waage so richtig lebendig.

Waagen müssen allerdings darauf achten, auf sich selbst und die eigene Intuition zu vertrauen. Sie versuchen, jede Perspektive und Meinung ihrer Mitmenschen zu berücksichtigen, was bei wichtigen Entscheidungen allerdings zu Unentschlossenheit führen kann.

Wie geht es der Waage heute?

Beherrscht wird die Waage durch den Planeten der Liebe und der Schönheit – der Venus. Daher ist die Waage begeistert von allem Schönen, was sich in ihrem Umkreis befindet.

Die Waage in der Liebe

Waagen sehnen sich nach Romantik und Leidenschaft in Beziehungen. Wenn sich eine Waage auf eine Beziehung einlässt, ist sie außerordentlich charmant und loyal. Wichtig ist es allerdings dass die Waage sich selbst nicht in einer Partnerschaft verlieren, denn sie hasst Konflikte. Jetzt gilt – auch Sie sind wichtig! Vergessen Sie nicht auf Ihre eigenen Bedürfnisse.

Die Waage im Beruf

Die Waage ist im Berufsleben ist äußerst fair und respektiert alle Meinungen ihrer Kollegen. Aufgrund ihrer positiven Art und dem Bedürfnis, alle Mitmenschen unterstützen zu wollen, findet sich die Waage in jedem Berufsumfeld zurecht. Mit kreativen Ideen und starker Eigenverantwortung etabliert sich die Waage als wichtiger Bestandteil verschiedenster Arbeitsumgebungen.

Die Waage in der Gesundheit

Für die Waage ist jetzt vor allem die geistige Gesundheit wichtig. Leichte Bewegung im Freien, wie Spazierengehen und Radfahren tragen zum körperlichen und psychischen Wohlbefinden der Waage bei.