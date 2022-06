Was macht das Sternzeichen Waage aus? Finden Sie es jetzt heraus!

Die Waage gilt bekanntlich als sehr ausgeglichenes Sternzeichen. Harmoniebedürftigkeit und Fairness spielen bei diesem Luftzeichen eine große Rolle.

Die Charaktereigenschaften einer Waage

Waagen sind fair, kreativ und kooperativ. Wichtig für sie ist vor allem die Harmonie in zwischenmenschlichen Beziehungen und die Ästhetik in der Welt um sie herum. Auch versuchen sie, Gleichgewicht in alle Lebensbereiche zu bringen. Der Waage fällt es außerdem leicht, neue Freundschaften zu knüpfen und bestehende Freundschaften zu pflegen – denn dadurch fühlt sich die Waage so richtig lebendig.

Waagen müssen allerdings darauf achten, auf sich selbst und die eigene Intuition zu vertrauen. Sie versuchen, jede Perspektive und Meinung ihrer Mitmenschen zu berücksichtigen, was bei wichtigen Entscheidungen allerdings zu Unentschlossenheit führen kann.

Wie geht es der Waage heute?

Auf die Waage kommen jetzt gefühlsvolle Wochen zu. Tauchen Sie in Ihre Gefühlswelt ein, aber seien Sie nicht zu stolz um nach Hilfe zu fragen, sollten Sie sich überfordert fühlen.

Die Waage in der Liebe

Jetzt ist es wichtig, in Beziehungen persönliche Grenzen zu setzen. Reden Sie offen über Ihre Gefühle und etwaige Ängste und Sie können sich auf eine schöne Zeit mit starker Liebe einstellen.

Die Waage im Beruf

Ein Wort prägt jetzt das Berufsumfeld der Waage: Inspiration. Achten Sie auf die Dinge, die Sie inspirieren und arbeiten Sie mit Ihren Kollegen zusammen um Ihre Ziele zu erreichen.

Die Waage in der Gesundheit

Im Moment sind Sie anfälliger für Ängste und starke Emotionen. Verbessern Sie Ihre psychische Gesundheit indem Sie sich viel bewegen und ausreichend schlafen.