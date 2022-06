Sternzeichen

Die Jungfrau ist das sechste Zeichen des Tierkreises. Geboren zwischen dem 24. August und dem 23. September.

Die klassische Jungfrau ist wie folgt zu beschreiben: Perfektionistisch und rational, trotzdem ein sehr fröhliches Zeichen. Wer jemanden zum Reden braucht, ist bei der Jungfrau genau richtig!

Die Charaktereigenschaften der Jungfrau

Die Jungfrau will alles genau wissen. Sie prüfen alles doppelt und dreifach und haben trotzdem noch ein Auge für kleine Details. Dadurch sagt man der Jungfrau schon fast perfektionistische Charakterzüge nach. Jungfrauen schmieden gerne Pläne und wollen erfolgreich sein in dem was sie machen, sei es bei der Arbeit oder im Privatleben.

Wie geht es der Jungfrau heute?

Das Leben der Jungfrau wird gerade von Energie und Optimismus beeinflusst.

Die Jungfrau in der Liebe

Kommunikation fällt der Jungfrau im Moment wieder leichter. Nutzen Sie diese Chance, um Ihre Bedürfnisse in Beziehungen klar auszudrücken.

Die Jungfrau im Beruf

Bringen Sie Veränderung in Ihren Arbeitsalltag. Durch kleine Änderungen der Arbeitsmuster kann Ihnen die Arbeit mehr Freude bringen!

Die Jungfrau in der Gesundheit

Zeit für sich und mit sich selbst ist wichtig. Vergessen Sie auch neben Ihrer sozialen Interaktionen nicht darauf!