Sternzeichen Widder

Der Widder eröffnet als Tierkreiszeichen den Tierkreis und ist ein Kind des Frühlings.

Geboren zwischen dem 21. März und dem 21. April sorgen Widder für viel neue Energie in ihrem Umfeld. Aufbruchsstimmung und Impulsivität kennzeichnen ihren Geburtsmonat April, spiegeln sich aber auch gänzlich in ihrem Sternbild wider.

Die Charaktereigenschaften eines Widders

Der Widder ist sehr selbstbewusst und strahlt dies auch gerne aus. Er kennt seine Stärken und hat seine Ziele immer vor Augen. Gleich wie sein Sternbild ist der Widder oft sehr stur und will mit dem Kopf durch die Wand. Hindernisse sind deshalb aber kein Grund zur Sorge, sondern gelten als Antrieb um neue Herausforderungen zu meistern. Sie werden selten ein anderes Sternzeichen antreffen, dass so ehrgeizig daran arbeiten, die eigenen Ziele zu erreichen. Ehrgeiz macht die Stärke eines Widders aus.

Gleich seinem Element Feuer, ist der Widder auch sehr kämpferisch, mutig und idealistisch. Widder die sich einmal etwas in den Kopf setzen, sind davon auch nicht mehr so leicht abzubringen. Aber gerade diese Willensstärke ist die einzigartige Kraft des Widders, die durch nichts und niemanden berührt werden kann.

So stark der Charakter eines Widders auch ist, manchmal steht er sich selbst im Weg. Wie das Feuer sind Widder gerne streitlustig und unberechenbar. Ihre Ungeduld und Impulsivität lässt sie manchmal egoistisch und rücksichtslos wirken. Alles muss schnell und sofort passieren, kompliziertes Denken liegt einem Widder nicht.

Wie geht es dem Widder heute?

Zwischen dem Widder und einem Vertrauten kann es zu Streitereien kommen. Hier ist definitiv die Kompromissfähigkeit gefragt. Wenn er nicht aufpasst, kann dies zu einem Willenskampf werden. Sobald die Meinungsverschiedenheit auftaucht, sollte der Widder einen kühlen Kopf bewahren,

Der Widder in der Liebe

Wenn das Liebesleben bergab geht, dann muss der Widder Mut fassen, denn er könnte jemanden treffen, der wirklich weiß, wie man ihn aufheitert und der ihm sogar eine gute Zeit zeigen könnte! Alles, was der Widder tun muss, ist, seine Karriere zu vergessen und sich einmal spontan zu trauen.

Der Widder im Beruf

Selbst wenn er nicht an seinem Arbeitsplatz ist, wird der Widder wahrscheinlich schon bei dem Gedanken daran eine Anspannung in sich spüren. Kopfschmerzen, die ihm heute begegnen, stehen in direktem Zusammenhang mit dem Stress, den er bei der Arbeit erlebt. Finde ein gesundes Ventil für diese Energie.

Der Widder in der Gesundheit

Angesichts der vielen Möglichkeiten, die man im Leben hat, kann das Gefühl, überfordert zu sein, zur Norm werden. Der heutige Aspekt verschafft eine gewisse Ruhepause, sodass der Widder reflektieren kann, was ihm in seinem Leben wirklich wichtig ist.