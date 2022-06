Sternzeichen Widder

Der Widder eröffnet als Tierkreiszeichen den Tierkreis und ist ein Kind des Frühlings.

Geboren zwischen dem 21. März und dem 21. April sorgen Widder für viel neue Energie in ihrem Umfeld. Aufbruchsstimmung und Impulsivität kennzeichnen ihren Geburtsmonat April, spiegeln sich aber auch gänzlich in ihrem Sternbild wider.

Die Charaktereigenschaften eines Widders

Der Widder ist sehr selbstbewusst und strahlt dies auch gerne aus. Er kennt seine Stärken und hat seine Ziele immer vor Augen. Gleich wie sein Sternbild ist der Widder oft sehr stur und will mit dem Kopf durch die Wand. Hindernisse sind deshalb aber kein Grund zur Sorge, sondern gelten als Antrieb um neue Herausforderungen zu meistern. Sie werden selten ein anderes Sternzeichen antreffen, dass so ehrgeizig daran arbeiten, die eigenen Ziele zu erreichen. Ehrgeiz macht die Stärke eines Widders aus.

Gleich seinem Element Feuer, ist der Widder auch sehr kämpferisch, mutig und idealistisch. Widder die sich einmal etwas in den Kopf setzen, sind davon auch nicht mehr so leicht abzubringen. Aber gerade diese Willensstärke ist die einzigartige Kraft des Widders, die durch nichts und niemanden berührt werden kann.

So stark der Charakter eines Widders auch ist, manchmal steht er sich selbst im Weg. Wie das Feuer sind Widder gerne streitlustig und unberechenbar. Ihre Ungeduld und Impulsivität lässt sie manchmal egoistisch und rücksichtslos wirken. Alles muss schnell und sofort passieren, kompliziertes Denken liegt einem Widder nicht.

Wie geht es dem Widder heute?

Das Verhalten des Widders spiegelt sich in allen Lebensbereichen wider.

Der Widder in der Liebe

Bis zum 23. Juni befindet sich Merkur im Rückzug, wodurch Sie etwas an ihrer Flexibilität und Redegewandtheit einbüßen. Sie behalten jedoch die Zügel in der Hand und die eigenen Gefühle im Griff. Diesen Monat müssen Sie sich in Geduld und Zurückhaltung üben, auf dass ihre Leidenschaften Sie nicht zu unbedarftem Handeln verleiten. So schaffen Sie es auch die Emotionen Ihrer Mitmenschen zu schonen, was einige Diplomatiefähigkeit Ihrerseits benötigt. Ab dem 11. jedoch spornt der Feuerplanet Mars Sie wieder an und Sie können große Erfolge einfahren und Gewinn erzielen. Jetzt ist etwa auch die Zeit Versöhnung zu initiieren.

Der Widder im Beruf

Sie strotzen diesen Monat nur so vor Einfallsreichtum und Originalität. Andererseits geht Ihnen aber oft alles zu langsam und andere können mit Ihrer Energie und Ihrem Tempo kaum Schritt halten, was Sie zum Teil nervös und mürrisch macht. Nun ist ein guter Zeitpunkt um neue Projekte in Angriff zu nehmen!

Der Widder in der Gesundheit

Ebenfalls nicht nur die sprachliche Gewandtheit etwas verlangsamend, schränkt Merkurs Rückzug auch Ihre körperliche Beweglichkeit ein. Sie fühlen sich ausgelaugt und verspannt, aber Ihr Geist sprüht vor Ideen. Überwinden Sie sich und bewegen Sie Ihren Körper bei gemäßigten sportlichen Betätigungen wie Yoga, Spazieren oder Schwimmen, um wieder in Gang zu kommen.