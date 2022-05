Warum unterscheidet sich der Wassermann von den anderen Sternzeichen? Hier erfahren Sie alle Eigenschaften, die sie wissen müssen.

Wassermann ist das 11. Zeichen des Tierkreises, geboren zwischen 21. Januar bis 20. Februar. Er wird durch den Wasserträger oder manchmal durch drei verschnörkelte Linien dargestellt, daher verwechseln viele Menschen den Wassermann mit einem Wasserzeichen.

Ein festes Luftzeichen, das in der alten Astrologie von Saturn und in der modernen Astrologie von Uranus regiert wird. Die Energie des Wassermanns ist vielseitig, kreativ und zukunftsorientiert.

Die Charaktereigenschaften eines Wassermanns

Wassermann ist das Zeichen, das sich vom Rest des Tierkreises unterscheidet, und Menschen, die mit ihrer Sonne darin geboren wurden, fühlen sich besonders. Das macht sie exzentrisch und energisch in ihrem Kampf für die Freiheit oder manchmal schüchtern und ruhig, weil sie Angst haben, ihre wahre Persönlichkeit auszudrücken. In beiden Fällen sind sie tiefe Denker und hochintellektuelle Menschen, die es lieben, für idealistische Zwecke zu kämpfen. Sie können Menschen ohne Vorurteile sehen und das macht sie zu etwas ganz Besonderem. Obwohl sie sich leicht an die sie umgebende Energie anpassen können, haben Wassermann-Vertreter ein tiefes Bedürfnis, etwas Zeit allein und weg von allem zu haben, um ihre Kraft wiederherzustellen.

Wassermänner haben einen ausgeprägten Sinn für soziale Gerechtigkeit und dafür, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, und sehen sich selbst nur als ein Glied in einer endlosen Menschenkette. Sie sind sehr besorgt um andere, aber nicht darum wie andere sie behandeln.

Wie geht es dem Wassermann heute?

Es könnte schwierig sein die genaue Richtung zu finden nach der Sie heute suchen. Es könnte sein, dass es eine starke Kraft gibt, die Sie dazu drängt langsamer zu werden und praktischer mit Ihrer Energie umzugehen. Dies ist vielleicht nicht der Rat, den Sie hören möchten, aber es ist wahrscheinlich der Rat, den Sie befolgen müssen. Denken Sie daran, dass sich die Welt nicht um Sie dreht, unabhängig davon, wie sehr Sie das gerne glauben möchten.

Der Wassermann in der Liebe

Sie haben einen wunderbaren, unkonventionellen Sinn für Humor, der andere ohne Ende aufmuntert. Jemand wird diese Seite von Ihnen zutiefst schätzen und mehr erfahren wollen.

Der Wassermann im Beruf

Kümmern Sie sich jetzt um Ihre persönlichen Belangen damit Sie zu Beginn der Woche neu durchstarten können. Dies ist der Tag an dem Sie sich auf sich selbst und Ihre eigenen Bedürfnisse konzentrieren können. Egoistisch sein. Setzen Sie sich an erster Stelle! Dies gibt Ihnen eine solidere Grundlage für die Arbeit ab nächster Woche.

Der Wassermann in der Gesundheit

Heute sollten Sie besonders genau darauf achten was Sie essen, da ihre Gesundheit nicht auf dem Höchststand ist. Vermeiden Sie sehr scharfes oder öliges Essen um Ihren Magen nicht unnötig zu verstimmen. Sie werden bald wieder zu Ihrer Bestform zurückkehren, aber schonen Sie sich heute noch etwas.