Warum unterscheidet sich der Wassermann von den anderen Sternzeichen? Hier erfahren Sie alle Eigenschaften, die sie wissen müssen.

Wassermann ist das 11. Zeichen des Tierkreises, geboren zwischen 21. Januar bis 20. Februar. Er wird durch den Wasserträger oder manchmal durch drei verschnörkelte Linien dargestellt, daher verwechseln viele Menschen den Wassermann mit einem Wasserzeichen.

Ein festes Luftzeichen, das in der alten Astrologie von Saturn und in der modernen Astrologie von Uranus regiert wird. Die Energie des Wassermanns ist vielseitig, kreativ und zukunftsorientiert.

Die Charaktereigenschaften eines Wassermanns

Wassermann ist das Zeichen, das sich vom Rest des Tierkreises unterscheidet, und Menschen, die mit ihrer Sonne darin geboren wurden, fühlen sich besonders. Das macht sie exzentrisch und energisch in ihrem Kampf für die Freiheit oder manchmal schüchtern und ruhig, weil sie Angst haben, ihre wahre Persönlichkeit auszudrücken. In beiden Fällen sind sie tiefe Denker und hochintellektuelle Menschen, die es lieben, für idealistische Zwecke zu kämpfen. Sie können Menschen ohne Vorurteile sehen und das macht sie zu etwas ganz Besonderem. Obwohl sie sich leicht an die sie umgebende Energie anpassen können, haben Wassermann-Vertreter ein tiefes Bedürfnis, etwas Zeit allein und weg von allem zu haben, um ihre Kraft wiederherzustellen.

Wassermänner haben einen ausgeprägten Sinn für soziale Gerechtigkeit und dafür, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, und sehen sich selbst nur als ein Glied in einer endlosen Menschenkette. Sie sind sehr besorgt um andere, aber nicht darum wie andere sie behandeln.

Wie geht es dem Wassermann heute?

Sie können von der heutigen planetaren Ausrichtung profitieren, indem Sie eine Situation genau analysieren und eine neue Perspektive gewinnen. Wenn Sie momentan vor einem Kommunikationsproblem stehen, kann heute die Gelegenheit sein dieses zu verstehen. Es ist wahrscheinlich, dass sich der Durchbruch um eine Art Urteil drehen wird, und Sie können auf der gebenden oder empfangenden Seite dieses Urteils stehen. Um die Engstirnigkeit zu durchbrechen, sind vor allem Atemübungen und Laufen empfehlenswert.

Der Wassermann in der Liebe

In der Liebe wie im Leben ist der Wassermann der große Experimentator. Dieses Sternzeichen ist bereit, alle möglichen Dinge in der Liebes- und Beziehungsabteilung auszuprobieren.

Als festes Zeichen sind Wassermänner normalerweise bereit, sich zu binden, sich in Beziehungen zu verkriechen und Platz für ihre Partner zu halten. Der typische Wassermann sucht einen besten Freund, mit dem er auch sein Leben teilen kann.

Allerdings neigen Wassermänner dazu, Freiraum in Beziehungen zu schätzen, da sie dafür bekannt sind, ihre Zeit alleine zu genießen. Nehmen Sie es also nicht persönlich, wenn der Wassermann in Ihrem Leben ab und zu ein wenig Platz für sich braucht.

Der Wassermann im Beruf

Wassermänner sind die Erfinder, Wissenschaftler, experimentellen Künstler und Handwerker des Tierkreises.

Größte Karrierestärke des Wassermanns: Unerschütterlichkeit. Wassermänner können viele Bälle jonglieren, wirken aber nie gestresst. Sie fühlen sich auch nicht gestresst. Indem er sich auf das Hier und Jetzt konzentriert, ist der Wassermann gut darin, Lärm oder Selbstzweifel auszublenden und seine Arbeit zu erledigen

Der Wassermann in der Gesundheit

Wenn Sie in letzter Zeit leichte Schmerzen hatten, können diese den ganzen Tag über anhalten. Sie können sie durch eine gut geplante Ernährung mit frischen Lebensmitteln und etwas ausgewogener Bewegung verschwinden lassen. Ihre allgemeine Gesundheit ist auf dem richtigen Weg, also verzweifeln Sie nicht. Spannungen werden bald nachlassen und Ihr Geisteszustand wird wieder zur Normalität zurückkehren.