Sternzeichen Stier

Der Stier ist ein Spiegel seiner Jahreszeit und seines Geburtsmonats.

Geboren zwischen dem 21. April und dem 22. Mai ist der Stier einerseits ruhig und natürlich wie der Frühling. Andererseits aber auch energisch und aufbrausend wie der bevorstehende Sommer.

Die Charaktereigenschaften eines Stiers

Der Stier ist ein sehr selbstbewusstes Gemüt, doch seine größte Stärke ist seine treue Seele. Ein Stier Geborener ist unglaublich zuverlässig gegenüber seinen Liebsten. Egal ob ihn guten oder schlechten Zeiten, auf einen Stier ist immer Verlass. Schon die kleinsten Dinge erfreuen den Stier, er braucht nicht viel um glücklich zu sein.

Stiere sind von Natur aus sehr ruhige Wesen und friedsam, solange sie nicht gereizt werden. Was den Stier in erster Linie so liebeswürdig macht ist seine Loyalität. Er ist ein unglaublich treuer und warmherziger Gefährte, welcher vor Geduld und Bodenständigkeit strotzt.

Ein großes Manko des Stiers ist seine Sturheit. auch ist er faul und bequem. So gelassen und ausgeglichen der Stier auch ist, so engstirnig und stur kann er werden, sobald man ihn reizt. Er verzeiht zwar auch schnell, aber vergessen zählt nicht zu seinen Stärken.

Wie geht es dem Stier heute?

Für den Stier zeigen sich jetzt Möglichkeiten für Veränderung und Umbruch auf. Wenn Sie schon länger auf der Suche nach neuen Abenteuern sind, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen.

Der Stier in der Liebe

Im Moment fühlt der Stier eine Zerrissenheit zwischen dem Bedürfnis nach Sicherheit und Spontaneität. Haben Sie keine Angst vor unbekanntem, so können neue Beziehungen entstehen oder bestehende Beziehungen verbessert werden.

Der Stier im Beruf

Positiver Stress gehört im Moment zu den Hauptmotivatoren des Stiers. Nutzen Sie die Möglichkeit voll und ganz produktiv zu sein. Der Stier darf dabei allerdings nicht vergessen, auch auf sich Acht zu geben und es nicht zu übertreiben.

Der Stier in der Gesundheit

Durch gute Gewohnheiten, wie gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung, halten Sie Ihren Körper fit. Achten Sie bei diesen Dingen auf Selbstdisziplin, dann lässt sich ein gesunder Lebensstil aufrecht erhalten oder auch ganz neu beginnen.