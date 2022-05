Sternzeichen Stier

Der Stier ist ein Spiegel seiner Jahreszeit und seines Geburtsmonats.

Geboren zwischen dem 21. April und dem 22. Mai ist der Stier einerseits ruhig und natürlich wie der Frühling. Andererseits aber auch energisch und aufbrausend wie der bevorstehende Sommer.

Die Charaktereigenschaften eines Stiers

Der Stier wird gerne als pragmatisch, praktisch und gut beschrieben.

Seine positiven Eigenschaften:



Der Stier ist wertebewusst

Der Stier ist sehr authentisch

Der Stier kann sich gut abgrenzen

Ein Stier ist sehr genießerisch, treu und verführerisch



Die Herausforderungen eines Stiers:



Der Stier ist unbeugsam

Der Stier ist stur

Der Stier ist besitzergreifend und eifersüchtig

Wie geht es dem Stier heute?

Das Motto eines Stiers lautet "In der Ruhe liegt die Kraft".

Der Stier in der Liebe

Hat ein Stier Interesse, dann sendet er auch eindeutige Signale, denn Spielchen spielen sind nicht seine Art. Heute sollten Stiere ihren Frust nicht hinunterschlucken. Sprechen Sie aus was sie bedrückt.

Der Stier im Beruf

Die Karriere steht beim Stier nicht ganz so hoch im Kurs. Sie sind überall da gut aufgehoben, wo etwas wachsen und gedeihen soll - Landwirtschaftsarchitekten, Gärtner oder Weinbauern. Für heute heißt es bei dem Stier Zähne zusammenbeißen und einfach machen. Schieben Sie wichtige Gespräche in der Arbeit nicht weiter vor sich her.

Der Stier in der Gesundheit

Wundervolle Astro-Energien fördern heute die Grundstimmung des Stiers.