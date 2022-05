Sternzeichen Stier

Der Stier ist ein Spiegel seiner Jahreszeit und seines Geburtsmonats.

Geboren zwischen dem 21. April und dem 22. Mai ist der Stier einerseits ruhig und natürlich wie der Frühling. Andererseits aber auch energisch und aufbrausend wie der bevorstehende Sommer.

Die Charaktereigenschaften eines Stiers

Der Stier ist ein sehr selbstbewusstes Gemüt, doch seine größte Stärke ist seine treue Seele. Ein Stier Geborener ist unglaublich zuverlässig gegenüber seinen Liebsten. Egal ob ihn guten oder schlechten Zeiten, auf einen Stier ist immer Verlass. Schon die kleinsten Dinge erfreuen den Stier, er braucht nicht viel um glücklich zu sein.

Stiere sind von Natur aus sehr ruhige Wesen und friedsam, solange sie nicht gereizt werden. Was den Stier in erster Linie so liebeswürdig macht ist seine Loyalität. Er ist ein unglaublich treuer und warmherziger Gefährte, welcher vor Geduld und Bodenständigkeit strotzt.

Ein großes Manko des Stiers ist seine Sturheit. auch ist er faul und bequem. So gelassen und ausgeglichen der Stier auch ist, so engstirnig und stur kann er werden, sobald man ihn reizt. Er verzeiht zwar auch schnell, aber vergessen zählt nicht zu seinen Stärken.

Wie geht es dem Stier heute?

Der Stier ist ein echter Genießer und wendet sich vor allem den schönen Dingen zu. Kein Wunder, da sein Planet die Venus ist.

Der Stier in der Liebe

Hat ein Stier Interesse, dann sendet er auch eindeutige Signale, denn Spielchen spielen sind nicht seine Art. Wer es in sein Herz schafft, darf sich über eine ganz besondere Stellung freuen. Heute wäre es aber klug, zuerst auf andere einzugehen und einzulenken.

Der Stier im Beruf

Die Karriere steht beim Stier nicht ganz so hoch im Kurs. Für ihn zählen andere Werte als eine steile Berufsleiter. Aber ein guter Tipp: Im Team werden Probleme oft einfacher gelöst als alleine.

Der Stier in der Gesundheit

Sie sollten überlegt mit ihrer Gesundheit umgehen, aber nicht stur. Denn wir haben nur eine Gesundheit und um die sollten wir uns gut kümmern.