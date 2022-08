Wie sieht es beim Schützen mit Liebe, Beruf und Gesundheit aus? Das erfahren Sie jetzt!

Die Charaktereigenschaften eines Schützen

Den Schützen beschreiben am besten die Worte extrovertiert und optimistisch. Geboren zwischen 23. November und 21. Dezember ist der Schütze nicht von der kalten und dunkleren Jahreszeit definiert, sondern sorgt mit seiner weltoffenen Art und seinem Optimismus für gute Stimmung. Der Schütze ist humorvoll und gilt als sehr aufrichtig in Bezug auf seine Prinzipien und in zwischenmenschlichen Beziehungen.

Dem Schützen wird außerdem Ehrlichkeit zugeschrieben. Doch genau diese oft schonungslose Ehrlichkeit kann dem Schützen manchmal zum Verhängnis werden. Daher ist es für Schützen wichtig, einfühlsam zu sein, um die Gefühle der Mitmenschen nicht zu verletzen. Der Planet des Sternzeichens ist Jupiter.

Wie geht es dem Schützen heute?

Im Moment können eventuell unterdrückte Gefühle wieder hochkommen. Setzen Sie sich mit diesen auseinander, anstatt sie wieder zu ignorieren.

Der Schütze in der Liebe

Der Schütze sehnt sich jetzt nach Sicherheit. Durch tiefgründige Beziehungen und offene Kommunikation kann dieses Bedürfnis erfüllt werden.

Der Schütze im Beruf

Die Wörter Effizienz und Motivation beschreiben Ihre Art und Weise zu arbeiten im Moment am besten. Nutzen Sie dies, um beruflichen Zielen einen Schritt näher zu kommen.

Der Schütze in der Gesundheit

Der Schütze sollte sich im Moment nicht unter Druck setzen. Jetzt ist die Chance durch eine ausgeglichene Lebensweise ein erfüllteres und gesünderes Leben zu führen.