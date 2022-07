Wie sieht es beim Schützen mit Liebe, Beruf und Gesundheit aus? Das erfahren Sie jetzt!

Die Charaktereigenschaften eines Schützen

Den Schützen beschreiben am besten die Worte extrovertiert und optimistisch. Geboren zwischen 23. November und 21. Dezember ist der Schütze nicht von der kalten und dunkleren Jahreszeit definiert, sondern sorgt mit seiner weltoffenen Art und seinem Optimismus für gute Stimmung. Der Schütze ist humorvoll und gilt als sehr aufrichtig in Bezug auf seine Prinzipien und in zwischenmenschlichen Beziehungen.

Dem Schützen wird außerdem Ehrlichkeit zugeschrieben. Doch genau diese oft schonungslose Ehrlichkeit kann dem Schützen manchmal zum Verhängnis werden. Daher ist es für Schützen wichtig, einfühlsam zu sein, um die Gefühle der Mitmenschen nicht zu verletzen. Der Planet des Sternzeichens ist Jupiter.

Wie geht es dem Schützen heute?

Heute ist bei dem Schützen viel los. Aufgrund neuer Möglichkeiten fühlen sich Schützen kraftvoll und motiviert.

Der Schütze in der Liebe

Der Schütze ist sehr freiheitsliebend. Daher stehen langfristige Beziehungen nicht so sehr im Mittelpunkt seines Lebens. Der Schütze liebt die Leidenschaft, die mit neuen Beziehungen einhergeht. Wenn ein Schütze sich allerdings auf eine Partnerschaft einlässt, ist er ein äußerst liebevoller und loyaler Partner.

Der Schütze im Beruf

Kaum ein Sternzeichen ist im Arbeitsumfeld so vielfältig wie der Schütze. Der Schütze ist wissbegierig, kreativ und vor allem ehrlich. Durch seinen Optimismus sorgt der Schütze für gute Laune im Team. Der Schütze arbeitet effizient und lösungsorientiert. Heute ist es für Schützen wichtig, frischen Wind in das Berufsumfeld zu bringen – denn monotone Arbeit kann die optimistische Art und Weise der Schützen dämpfen.

Der Schütze in der Gesundheit

Der Schütze kann seine seelische und körperliche Gesundheit jetzt vor allem guttun, wenn er auf seine körpereigenen Signale hört. Schützen sind oft erschöpft, daher müssen sie sich auch Zeit für sich selbst und die eigene Entspannung nehmen.