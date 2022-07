Was macht den Löwen so einzigartig? Diese Charaktereigenschaften verraten Ihnen alles, was Sie wissen müssen.

Geboren zwischen dem 24. Juli und dem 24. August ist der Löwe genau so heiß wie der Sommer. Sein Planet ist die Sonne und sein Element das Feuer, genauso feurig ist auch dieses Sternzeichen. Die Geschichte vom König des Tierreichs kennt jeder. Ein Löwe ist stärker, schneller, besser als jedes andere Wesen und kämpft für seinen Thron. Konkurrenz ist ihm ein Fremdwort, er ist mutig und stolz. Die Charaktereigenschaften eines Löwen Menschen mit dem Sternzeichen Löwe sind ebenso sehr stolze und selbstbewusste Persönlichkeiten, die gerne von allen bewundert werden. Seine Stärken: Loyal

Selbstbewusst

Sportlich

Mutig

Ehrgeizig Seine Schwächen: Kritikunfähig

Egoistisch

Stur

Ungeduldig

Eitel Wie geht es dem Löwen heute? Das Motto des Löwen lautet: "Ich will". Der Löwe in der Liebe Stehen Sie Ihrem Partner verlässlich zur Seite, dann kann die Liebe wieder voll aufblühen. Der Löwe im Beruf Heute kann der Löwe seine langfristigen Ziele besonders gut erkennen. Sie müssen sich allerdings darum bemühen. Der Löwe in der Gesundheit Löwen haben heute einen besonders starken Energieschub. Sie sind unternehmenslustig und bringen jetzt fast alle Projekte mühelos ins Rollen. Körperliche Arbeit bewältigen Sie relativ leicht und bei sportlichen Herausforderungen schneiden Sie gut ab.