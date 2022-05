Sternzeichen Löwe

Was macht den Löwen so einzigartig? Diese Charaktereigenschaften verraten Ihnen alles, was Sie wissen müssen.

Geboren zwischen dem 24. Juli und dem 24. August ist der Löwe genau so heiß wie der Sommer. Sein Planet ist die Sonne und sein Element das Feuer, genauso feurig ist auch dieses Sternzeichen. Die Geschichte vom König des Tierreichs kennt jeder. Ein Löwe ist stärker, schneller, besser als jedes andere Wesen und kämpft für seinen Thron. Konkurrenz ist ihm ein Fremdwort, er ist mutig und stolz. Die Charaktereigenschaften eines Löwen Der Löwe ist ein echter Siegertyp - stark, strahlend, wunderbar. Die positiven Eigenschaften eines Löwen:

Löwen können andere gut führen

Löwen sind sehr selbstbewusst

Löwen sind selbstständig und auch sportlich Die Herausforderungen eines Löwen:

Löwen haben Angst, andere könnten an Ihrem Stuhl sägen

Löwen wollen in der Beziehung die Nummer 1 sein

Löwen sind selbstverliebt Wie geht es dem Löwen heute? Das Motto der Löwen ist "Wie du kommst gegangen, so du wirst empfangen". Der Löwe in der Liebe Löwen sind sehr leidenschaftliche Liebhaber. Sein Charakter und sein Selbstbewusstsein ist ein echter Liebesmagnet. Auch seine innere Stärke sorgt dafür, dass ihm alles zu Füßen liegt. Löwen sollten sich heute einen Ruck geben und etwas für sich selbst tun. Der Löwe im Beruf Die Karriereleiter in sein Revier. Wenn man dem Löwen eines anrechnen kann, dass ist es sein Ehrgeiz. Sein Potenzial schöpft er vor allem aus, wenn er Dinge tut, für die er leidenschaftlich brennt. Löwen sollten heute mehr darauf achten, Beruf und Privatleben voneinander zu trennen. Der Löwe in der Gesundheit Sport ist gesund, aber es sollte damit auch nicht übertrieben werden. Löwen neigen stark zu Extremen und sollten es deshalb etwas ruhiger angehen.