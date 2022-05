Sternzeichen Krebs

Warum der Krebs so liebenswürdig ist? Hier finden Sie die wichtigsten Eigenschaften über den Krebs heraus.

Geboren zwischen dem 22. Juni und dem 24. Juli ist der Krebs ein richtiges Sommerkind und sehr gefühlsbedacht. Sein Planet ist der Mond und sein Element das Wasser. Der Krebs ist ein sehr mitfühlender, fürsorglicher und gefühlvoller Charakter.

Die Charaktereigenschaften eines Krebs

Der Krebs ist immer sehr bedacht auf die Gefühle seiner Mitmenschen. Er ist Hilfsbereit und steht anderen immer gutmütig zur Seite. Diese Eigenschaft macht ihn selbst allerdings auch sehr empfindlich und kann zu viel Trauer führen.

Der Krebs hat ein sehr freundliches und fröhliches Gemüt. Ihm sind Zwischenmenschlichkeit, Respekt und Fairness unglaublich wichtig. Deshalb setzt er sich für seine Werte auch gerne ein und akzeptiert hierbei eine Intoleranz. Der Krebs ist sparsam, denn er ist sicherheitsliebend und plant gerne voraus.

Die permanente Belastung durch die Probleme seiner Lieben, hinterlässt auch beim Krebs Spuren. So sehr er es liebt, seinem Umfeld zur Seite zu stehen, so macht es ihn selbst zu einem sehr sensiblen Wesen. Sein Verhalten ist oft sehr stimmungsabhängig und der Krebs tendiert allgemein eher zu Pessimismus.

Wie geht es dem Krebs heute?

Der Krebs darf seinen Blick für das Gute und Freundliche nicht verlieren. Da er das Böse des Lebens kennt, versucht er seine Liebsten oft zu schützen und das kommt leider bei manchen als Bevormunden an.

Der Krebs in der Liebe

Auch wenn der Krebs ein großes Herz hat und für viele darin Platz findet, fällt es ihm nicht so leicht sich gegenüber anderen zu öffnen. Er weiß was es heißt verletzt zu werden und kennt seine sensible Seite nur zu gut. Heute ergibt sich für den Krebs eine neue Chance, sein Herz zu öffnen.

Der Krebs im Beruf

Obwohl der Krebs zielstrebig ist, sind beruflicher Aufstieg, Erfolg oder Ehrgeiz nicht seine primären Lebensaufgaben. Der Krebs legt viel Wert darauf, sich um seine Mitmenschen zu kümmern. Er spürt instinktiv wenn jemand etwas braucht. Heute ist eine gute Möglichkeit, um sich mit den Arbeitskollegen konstruktiv abzustimmen, um das bestmögliche zu erreichen.

Der Krebs in der Gesundheit

Sie sollten aktuell etwas besser darauf achten, wie Sie mit Ihren Mitmenschen umgehen. Vernunft wird hier verlangt.