Erfahren Sie unten alles über das Fisch-Zeichen und mit welchen Eigenschaften sich dieses Sternzeichen auszeichnet.

Fische, das zwölfte Zeichen im Tierkreis, gehört zu denen, die zwischen dem 19. Februar und dem 20. März geboren wurden. Indem Sie all Ihre Handlungen eher auf Emotionen als auf Logik stützen, sind Sie äußerst mitfühlend und verständnisvoll.

Die Charaktereigenschaften eines Fisches

Fische sind schlau, kreativ und zutiefst intuitiv und können psychisch sehr nah gehen. Fische fühlen die Dinge tief und haben ein unglaublich starkes Bauchgefühl. Ein Fisch „weiß“ die Dinge tief in seinem Inneren und kann oft beurteilen, ob eine Person oder Situation gut oder schlecht ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass ein Fisch den logischen Teil seines Gehirns ignoriert. Fische sind zutiefst intelligent und haben einen tiefen Respekt vor der Kraft des menschlichen Geistes.

Fische sind sensibel und verstehen sich gut in kleinen Gruppen. Manchmal hat ein Fisch das Gefühl, ein inneres und ein äußeres Selbst zu haben, und er muss möglicherweise viel Zeit alleine verbringen, um diese beiden Hälften von sich neu zu verbinden. Ein Fisch ist selten einsam, wenn er alleine ist und eine aktive Vorstellungskraft hat. Fische lieben es Zeit mit Lesen, Erforschen oder Erschaffen von Kunst oder Musik zu verbringen und ihre Emotionen durch Kreativität zu verstehen.

Wie geht es dem Fisch heute?

Der fleißige Fisch muss im Moment aufpassen, um sich nicht selbst zu überanstrengen. Die kommende Zeit bringt für den Fisch viel Kreativität und Tatendrang.

Der Fisch in der Liebe

Jede Beziehung will gepflegt werden und das ist jetzt umso wichtiger für den Fisch. Wenn sich in Partnerschaften Herausforderungen am Horizont anbahnen, ist es von Vorteil, diese gemeinsam zu bearbeiten.

Der Fisch im Beruf

Die häufig ruhige Natur eines Fisches könnte im Moment im Arbeitsumfeld herausgefordert werden. Lassen Sie sich nicht reizen und überdenken Sie Ihre Reaktionen.

Der Fisch in der Gesundheit

Eine kleine Auszeit kann für den Fisch jetzt genau das Richtige sein. Mit Ruhe und Gelassenheit lassen sich holprige Zeiten einfacher überwinden - das tut auch Ihrer körperlichen und seelischen Gesundheit gut.